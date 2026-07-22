Al-Hilal yeni bir transfer bombası patlatıyor: Crysencio Summerville Suudi Arabistan yolunda

·65·Spor
Al-Hilal yeni bir transfer bombası patlatıyor: Crysencio Summerville Suudi Arabistan yolunda

Suudi Arabistan Ligi'nin son şampiyonu Al-Hilal, yaz transfer dönemindeki ilk büyük hamlesini yapmaya çok yakın. West Ham United'ın kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in kısa süre içinde Riyad ekibine katılması bekleniyor. Bu transferin sadece kulüp için değil, tüm lig için ciddi bir finansal olay olması öngörülüyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

The Athletic ve ünlü gazeteci Ben Jacobs'ın verdiği bilgilere göre, Al-Hilal Hollandalı futbolcu için 80 milyon avro ödemeye hazır. Eğer bu anlaşma resmen tamamlanırsa, Summerville Suudi Pro Ligi tarihinin en pahalı ikinci transferi olacak. Bu alanda, geçtiğimiz günlerde 77 milyon avro karşılığında Al-Nassr'a transfer olan Jhon Duran'ı geride bırakacak.

Transfer pazarında rekabet ve finansal üstünlük

İlginç olan nokta, Crysencio Summerville için İtalyan kulübü Roma'nın da aktif bir şekilde devrede olmasıydı. Romalılar futbolcu için 46 milyon avroluk nihai bir teklif sunmuştu. Ancak Al-Hilal'in sunduğu neredeyse iki katı tutar, transfer meselesini çözüme kavuşturdu. Suudi kulübü, finansal gücüyle Avrupa devlerini geride bırakmaya devam ediyor.

Şu anda Suudi Ligi tarihindeki en pahalı transfer rekoru da yine Al-Hilal kulübüne ait. Hatırlatmak gerekirse, takım 2023 yazında Brezilya milli takımının yıldızı Neymar için PSG'ye 90 milyon avro ödemişti. Summerville ise bu listede Neymar ile Jhon Duran arasında yer alacak.

Taraftarların endişesi ve beklentiler

Transfer büyük ses getirse de, Al-Hilal taraftarları arasında bazı endişeler de yok değil. Birçoğu, Summerville'in akıbetinin Neymar ile yaşanan duruma benzemesinden korkuyor. Brezilyalı yıldız büyük bir bonservis bedeliyle getirilmesine rağmen, yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonun neredeyse tamamını kaçırmış ve takıma beklenen katkıyı sağlayamamıştı.

Buna rağmen, 22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu hızı ve üretkenliğiyle tanınıyor. Geçen sezon İngiltere liginde parlak bir performans sergileyen futbolcunun, Al-Hilal'in hücum hattını daha da güçlendirmesi bekleniyor. Ligdeki diğer kulüplere uygulanan finansal kısıtlamalar göz önüne alındığında, "Al-Zaim" (Lider) lakaplı kulüp, transfer pazarının mutlak hakimi haline gelmiş durumda.

Bu anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmileşmesi bekleniyor. Beklenmedik bir gelişme olmazsa, Crysencio Summerville bu yaz transfer döneminin en pahalı hamlesi olarak kayıtlara geçecek. Bu durum, Al-Hilal'in yeni sezonda sadece yerel ligde değil, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de en büyük favori olmasını sağlayacak.

Al-HilalTransferNeymarFutbolSuudi Arabistan
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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