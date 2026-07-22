Teknoloji dünyasında büyük gün: Efsanevi Zilog Z80 işlemcisi 50 yaşına girdi

Bilgi işlem tarihinin en ünlü ve uzun ömürlü 8 bitlik çiplerinden biri olan Zilog Z80 işlemcisi, 50. yıl dönümünü kutluyor. Temmuz 1976'da tanıtılan bu mikroçip, sadece döneminin devrim niteliğindeki bir ürünü olmakla kalmadı, aynı zamanda yarım asır boyunca endüstriyel ve tüketici elektroniği alanındaki yerini korumayı başardı. Bu konu hakkında Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un verilerine göre, Zilog Z80 işlemcisi yaklaşık 48 yıl boyunca kesintisiz olarak üretildi. Ancak 2024 yılının Haziran ayında Zilog şirketi, Z84C00 ailesine ait çipler için sipariş almayı durdurdu. Böylesine uzun bir üretim döngüsü teknoloji dünyasında çok nadir görülen bir durumdur ve işlemcinin ne kadar güvenilir ve popüler olduğunun bir kanıtıdır.

ZX Spectrum ve Game Boy döneminin temeli

Z80, döneminde birçok efsanevi cihazın "kalbi" görevini üstlendi. Özellikle 1980'lerde dünya genelinde ve eski Sovyetler Birliği topraklarında son derece popüler olan ZX Spectrum bilgisayarları tam olarak bu işlemci temelinde çalışıyordu. Ayrıca TRS-80, MSX ve Osborne 1 gibi ilk kişisel bilgisayarlar da bu çip sayesinde geniş kitlelere yayıldı.

Oyun endüstrisinde de Zilog Z80 silinmez bir iz bıraktı. Aşağıdaki ünlü oyun sistemleri tam olarak bu çip yardımıyla çalışıyordu:

Nintendo Game Boy taşınabilir konsolu;

Sega Master System ve Game Gear oyun konsolları;

ColecoVision sistemi;

Pac-Man gibi ünlü atari makineleri.

Teknik açıdan orijinal Z80 işlemcisi 4 mikrometre üretim süreciyle üretilmiş ve yaklaşık 8,5 bin transistör barındırıyordu. Standart saat hızı 2,5 MHz iken, daha sonra piyasaya sürülen modern CMOS sürümleri 20 MHz hıza kadar çıkabiliyordu.

Uygun fiyat ve verimlilik uyumu

Z80'in başarısı, Intel 8080 işlemcisi ile tam yazılım uyumluluğuna sahip olmasında yatıyordu. Bu durum, mevcut CP/M işletim sisteminin ve programlarının hiçbir zorluk yaşamadan çalıştırılmasına olanak tanıdı. Ayrıca, çip içine entegre edilen DRAM bellek yenileme denetleyicisi, bilgisayar kartlarındaki ek mikroçip sayısını azaltmaya ve cihaz maliyetini düşürmeye yardımcı oldu.

Bilgisayar Tarihi Müzesi verilerine göre, bu projeyi geliştirmek için Exxon şirketi tarafından 500 bin dolar yatırım yapılmış ve çalışan prototiplerin oluşturulması için yaklaşık 400 bin dolar harcanmıştır. Bu yatırımın kendini birkaç bin kat amorti ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ev bilgisayarları daha güçlü işlemcilere geçtikten sonra bile Z80, endüstriyel otomasyonda, çeşitli denetleyicilerde ve özel ekipmanlarda uzun yıllar hizmet verdi. 2024 baharında Zilog, yarı iletken plaka üretimini durdurmasıyla birlikte bu efsanevi ailenin yaşam döngüsünün resmen sona erdiğini duyurdu. Buna rağmen Z80, teknoloji tarihindeki en başarılı ve etki alanı geniş mimari olarak kalmaya devam edecek.