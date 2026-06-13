SpaceX başkanı Tesla ile birleşme ihtimaline işaret etti

Dünya kamuoyu SpaceX'in tarihi IPO sürecine ve lideri Elon Musk'a odaklanmışken, milyarderin imparatorluğundaki bir diğer dev şirket olan Tesla ile beklenen birleşme hakkındaki söylentiler yeniden alevlendi. Piyasa değeri şu anda 1,26 trilyon dolar olarak tahmin edilen Tesla, ana geliri elektrikli araç satışlarından gelse de, Musk tarafından bir AI ve robotik şirketi olarak sunuluyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell, CNBC'ye verdiği röportajda bu olası anlaşma hakkında ilginç bir yorumda bulundu. Ona göre, iki şirketin birleşmesi "Elon'un hayatını biraz kolaylaştırabilir". Bu açıklama, birçok analist tarafından SpaceX ve Tesla arasındaki stratejik ortaklığın yeni bir aşaması olarak yorumlanıyor.

SpaceX'in halihazırda böyle büyük bir anlaşmaya hazırlandığına dair kanıtlar mevcut. Şirket, halka arz öncesinde S-1 kayıt belgesindeki riskler bölümüne yeni maddeler ekledi. Belgede, "gelecekteki işlemlerle bağlantılı olarak önemli miktarda hisse senedi ihraç edilebileceği" konusunda bir uyarı yer alıyor. Bu tür ciddi uyarılar genellikle küçük işlemler için değil, Tesla gibi devlerle yapılacak birleşmeler için tasarlanır.

Elon Musk, portföyündeki çeşitli varlıkları birleştirmeye yabancı değil. Bu yılın başlarında SpaceX, onun AI şirketi olan xAI'yi satın almıştı. Buna karşılık xAI de, yine Musk'a ait olan X sosyal ağını tam hisse değişimi yoluyla bünyesine katmıştı. Bu açıdan bakıldığında, Tesla ve SpaceX birleşmesi, Musk'ın tek bir teknolojik ekosistem yaratma yolundaki mantıklı adımı olabilir.