Özbekistan'ın Şansı Güncellendi — Play-off İçin Umut Var mı?

Dünya Kupası'ndaki ilk iki tur, milli takımımız ve taraftarlarımız için oldukça zor geçti. Kolombiya (1:3) ve Portekiz (0:5) karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından temsilcilerimiz, şu an "K" grubunda puansız son sırada yer alıyor.

Ancak futbolda mucizelere her zaman yer vardır! Ünlü Opta süper bilgisayarı, iki turdan sonra milli takımımızın geleceğine dair matematiksel tahminini güncelledi. Rakamlar bize hala umut olduğunu söylüyor.

Rakamlar Konuştuğunda: Kurtuluş Yüzdesi Ne Kadar?

Süper bilgisayarın soğukkanlı hesaplamalarına göre, takımımızın bir sonraki turlara yükselme ihtimali şu şekilde değerlendiriliyor:

Turnuva Aşaması Sonuç İhtimali (Yüzde) Play-off aşamasına yükselme %7,36 Son 16 turuna kalma %1,24 Çeyrek finale yükselme %0,33 Yarı final aşaması %0,06 Final ve Şampiyonluk Minimal (Neredeyse %0)

Maalesef analistlerin sonuçlarına göre, Özbekistan milli takımının grubu birinci sırada tamamlama şansı artık kalmadı. Ayrıca büyük ödülü kazanma ihtimali de yok denecek kadar az. Ancak en önemlisi — bir sonraki aşamaya geçmek için hala %7'den fazla şansımız var!

Kannavaro'nun öğrencileri için "ölüm kalım" maçı

Bu küçük de olsa umut ışığını yakmak için grup aşamasının son turu bizim için gerçek bir finale dönüşecek. Teknik direktörümüz Fabio Cannavaro öğrencileri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Kongo DR) karşısında sahaya çıkacaklar.

Ana görev net: Dünya Kupası 2026 play-off aşaması biletini alma şansını korumak için oyuncularımızın bu mücadelede sadece ve sadece galibiyet için sahaya çıkmaları gerekiyor.

Top yuvarlak, saha düz. Süper bilgisayar ne derse desin, sahada yine insanlar oynayacak ve biz oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Haydi Özbekistan!