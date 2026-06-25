Nuno Mendes Özbekistan'a Attığı Muhteşem Golün Sırrını Açıkladı

Portekiz milli takım savunmacısı Nuno Mendes, Dünya Kupası grup aşamasında Özbekistan'a karşı oynanan maçta attığı şık gol hakkında konuştu.

Portekizli futbolcu, maçın 17. dakikasında serbest vuruşu doğrudan kaleye göndererek skoru değiştirmişti. İşin ilginç yanı, o pozisyonda topun başında serbest vuruşların usta ismi Cristiano Ronaldo da bekliyordu. Ancak rakibin beklemediği bir anda vuruşu Mendes gerçekleştirdi.

Futbolcu, bu kombinasyonun tesadüfen ortaya çıkmadığını, Portekiz milli takımının bunu antrenmanlarda özel olarak çalıştığını belirtti.

«Bunu antrenmanlarda çalıştık. Genelde herkes serbest vuruşu Cristiano'nun kullanacağını düşünür. Gelecekte de bu yöntemi kullanabiliriz. Belki vuruşu ben değil, başka bir futbolcu yapar ama bu yine de işe yarayabilir», dedi Mendes.

Savunmacı, Özbekistan maçında Portekizli futbolcuların maçın her dakikasında yüksek konsantrasyonu koruduğunu da vurguladı.

«Çok mutluyuz. Maç boyunca tamamen odaklandık. Şimdi iyi bir şekilde toparlanıp bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. Hedefimiz grubu lider tamamlamak», dedi.

Nuno Mendes, milli takım etrafındaki eleştirilere de değindi. Onun sözlerine göre, baskı ve eleştiri profesyonel futbolun ayrılmaz bir parçasıdır.

«Eleştiri futbolun bir parçası. Biz buna alıştık. Takımda herkes birbirine destek oluyor ve her türlü baskıya hazır. En önemlisi, teknik direktörün istediği oyunu sergilemek ve kendi oyun planımıza sadık kalmak», diye ekledi Portekiz milli takım savunmacısı.