Harry Kane ve Mistisizm: Ganalı Büyücü İngiltere Kaptanını «Serbest Bıraktı»

·94·Spor
Harry Kane ve Mistisizm: Ganalı Büyücü İngiltere Kaptanını «Serbest Bıraktı»

İngiltere Milli Takımı ve Bayern Münih forveti Harry Kane, Dünya Kupası kapsamında Gana'ya karşı oynanan maçta beklenmedik bir şekilde formsuz bir görüntü çizdi. İngiltere'nin beraberlikle sonuçlanan bu maçtaki başarısızlığının arkasında sadece sportif faktörlerin değil, doğaüstü güçlerin olduğu iddiaları futbol dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Goal.com haberine göre .

Ganalı ünlü spiritüalist Nana Kwaku Bonsam, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Harry Kane'in yaptığı hataların ve gol atamamasının temel sebebinin kendisi olduğunu vurguladı. Kendisini «Çarşamba Şeytanı» olarak adlandıran şahıs, vatanını korumak amacıyla İngiliz kaptana karşı özel bir büyü uyguladığını iddia ediyor. Goal.com'un haberine göre Bonsam, bu sonucun ardından artık forveti «rahat bırakacağını» bildirdi.

«Dünyanın en güçlü spiritüalistiyim»

Bonsam, maç sona erdikten sonra özel bir ritüel gerçekleştirerek Harry Kane üzerindeki «yasaklamayı» kaldırdığını duyurdu. Ganalı büyücü, «Dünyanın en güçlü spiritüalistiyim. Şimdi Harry Kane'i serbest bırakıyorum, bir sonraki maçta rahatça gol atabilir. Harry, bana kızma, biz dostuz» şeklinde konuştu.

İşin ilginç yanı, Nana Kwaku Bonsam'ın bunu maçtan sonra sadece övünmek için söylememiş olması. Maç başlamadan çok önce medya aracılığıyla açıklama yaparak Kane'i «etkisiz hale getirmek» üzerine çalıştığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Kendi ifadelerine göre, futbolcuya zarar vermek istememiş, sadece Gana kalesine yol bulmasını engellemeyi amaçlamış.

Bu garip duruma ünlü illüzyonist Uri Geller da müdahale etmeye çalıştı. Geller, zamanında Euro 96'da Gary McAllister'ın penaltı kaçırmasına neden olduğu iddiasıyla tanınmıştı. Bu kez Harry Kane'i Ganalı büyücünün «negatif titreşimlerinden» korumak için «ruhsal kalkanını» devreye sokacağına söz vermişti. Ancak maçtaki gelişmeler, Bonsam'ın «etkisinin» daha güçlü çıktığını gösterdi.

İstatistikler ve Beklenmedik Düşüş

Harry Kane, bu Dünya Kupası'na oldukça yüksek bir moralle başlamıştı. Hırvatistan'a karşı 4-2 sonuçlanan ilk maçta duble yaparak, İngiltere Milli Takımı tarihinin en iyi golcüleri listesinde Gary Lineker ile eşitlenmişti. Ancak Gana maçındaki durgunluğu ve gol pozisyonlarını değerlendirememesi birçok uzmanı şaşırttı.

Futbolseverler için bu tür mistik olaylar her zaman ilgi çekici olmuştur. Modern futbolda her şey fiziksel hazırlık ve taktiğe bağlı olsa da, Afrika milli takımlarının katıldığı turnuvalarda bu tür «şamanlar» ve «büyücüler» hakkındaki haberler sıkça yayılır. Şimdi tüm taraftarlar, Harry Kane'in sonraki maçlarda alışılmış golcülüğüne geri dönüp dönmeyeceğini merakla bekliyor.

Harry KaneEnglandGhanaWorld CupFootball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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