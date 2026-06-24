40 Yıl Boyunca Sadece Patates Yiyen Kadının Hayatı Değişti

·45·Dünya
40 Yıl Boyunca Sadece Patates Yiyen Kadının Hayatı Değişti

Britanyalı 42 yaşındaki Rachel Hall, 40 yıl boyunca neredeyse sadece patates yiyerek yaşadı. Meyve ve sebzeleri ağzına yaklaştırdığı anda kusma hissi oluştuğunu ve yeni yiyecekleri yutmanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.

Kadının günlük diyeti temel olarak patates kızartması, haşlanmış patates, patates püresi ve bazı durumlarda tavuk etinden oluşuyordu. Doğum günlerinde ve Noel bayramında bile sofrasında patates püresi vardı.

Bir kadın bebekle birlikte yemek yiyor ve kızarmış patatesler yağda pişiyor.

Rachel, bu durumun çocukluğunda başladığını belirtti. Kendi ifadelerine göre, katı gıdalara geçtiği andan itibaren birçok ürünü kabul edemedi. Pasta izlemeyi seviyordu ancak onu yeme fikri bile midesinin bulanmasına neden oluyordu.

Birkaç ay önce doktorlar kolesterol seviyesinin yüksek olduğunu tespit ettikten sonra, kadın sorunu çözmeye karar verdi. Bir uzmana başvurdu ve ARFID — Kaçıngan/Kısıtlı Yiyecek Alımı Bozukluğu teşhisi konuldu.

Ardından sekiz seans hipnoterapi gördü. Tedaviden sonra Rachel, ilk kez meyveleri, sebzeleri ve çeşitli yemekleri rahatça tüketmeye başladı.

40 Yıl Boyunca Sadece Patates Yiyen Kadının Hayatı Değişti

“Şu an muz ve çileği çok seviyorum. Yakın zamanda hayatımda ilk kez yumurtalı sandviç denedim ve çok lezzetli olduğunu gördüm. Artık kendimi çok daha iyi hissediyorum, sağlıklı besleniyorum ve enerjim arttı” dedi.

Kadın, yıllar boyunca kendisini sadece “güvenli” olarak bildiği ürünlerle sınırladığını vurguladı. Şimdi ise farklı renklerdeki ve yeni tatlarla dolu yemekleri denemekten keyif alıyor.

Rachel HallBüyük Britanya
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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