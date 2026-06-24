Fabio Cannavaro, Cristiano Ronaldo hakkında: “Birkaç yıl daha oynamalı”

Özbekistan milli takım teknik direktörü Fabio Cannavaro, Dünya Kupası kapsamında Portekiz'e karşı oynanan maçın ardından düşüncelerini paylaştı. İtalyan uzman, rakip takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun sergilediği performansı yüksek şekilde değerlendirdi ve efsanevi forvete kariyerini sonlandırmama çağrısında bulundu. Portekiz'in 5-0 kazandığı bu karşılaşma, Özbekistan'ın bir üst tura çıkma hayallerine ağır bir darbe vurdu. Goal.com haber veriyor.

O Jogo gazetesine verdiği röportajda Cannavaro, öğrencilerinin maçın başlangıcından itibaren büyük bir baskı altında kaldığını itiraf etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında yenilen iki gol, Özbekistan milli takımının planlarını altüst etti. Maç boyunca durumu düzeltme çabaları olsa ve hatta bir gol geçersiz sayılsa da, Portekiz'in üst düzey kalitesi kendini gösterdi.

Ronaldo — ceza sahası içindeki “akıllı” avcı

Cannavaro, maç öncesinde futbolcularını Ronaldo'ya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardığını belirtti. “Oyuncularıma, eğer Cristiano Ronaldo'ya bir santimetre bile boşluk bırakırsak işimizin biteceğini söylemiştim. Nitekim öyle oldu ve iki gol attı. Portekizli futbolcular tam olarak onun için oynuyorlar, o ise şu yaşındaki haliyle ceza sahası içinde çok akıllıca hareket ediyor,” diye ekledi teknik adam.

Goal.com'un haberine göre, bu maçta attığı gollerle Cristiano Ronaldo tarihi bir başarıya imza attı. Altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk erkek futbolcu oldu. Ayrıca turnuvadaki gol sayısını 10'a çıkararak, Portekiz tarihinin en iyi golcüsü Eusebio'nun rekorunu geride bıraktı. Bu başarılar, Ronaldo'nun son haftalarda aldığı eleştirilere verilmiş yerinde bir cevap oldu.

Maç sona erdiğinde Fabio Cannavaro, saha içerisinde 41 yaşındaki yıldızla sohbet ettiğini açıkladı. Eski İtalyan savunmacı, Ronaldo'nun fiziksel durumuna hayran kaldığını gizlemedi. “Futbol tarihine geçti, sonsuza dek orada kalacak ama buna rağmen hâlâ böyle bir tutkuyla oynamaya devam ediyor. Ona birkaç yıl daha oynamasını ve futbolun tadını çıkarmasını söyledim,” dedi Cannavaro.

Karşılaşma sonrası Cristiano Ronaldo, Instagram sayfasında “Buradayız” şeklinde bir paylaşım yaparak hâlâ yüksek seviyede olduğunu dünyaya hatırlattı. Özbekistan milli takımı için ise bu mağlubiyet gruptaki durumu zorlaştırdı, ancak dünya çapındaki yıldızlara karşı oynamak şüphesiz takım için büyük bir deneyim oldu.