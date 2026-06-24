Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'nda Tarihi Rekora İmza Attı: Bruno Fernandes'ten Açıklama

·31·Spor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'nda Tarihi Rekora İmza Attı: Bruno Fernandes'ten Açıklama

Portekiz Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Özbekistan'ı 5-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu karşılaşma sadece farklı skorla değil, aynı zamanda takım kaptanı Cristiano Ronaldo tarafından kırılan yeni rekorla da futbol dünyasının odak noktası oldu. Uzun süredir beklenen gollerin ardından, Portekizli yıldız yüksek seviyedeki yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Maçın henüz 6. dakikasında golü bulan Cristiano Ronaldo, devre arasına kadar duble yapmayı başardı. Bu gollerle Ronaldo, erkek futbol tarihinde altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu oldu. Kongo DR ile oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan önceki maçtan sonra, kaptanın bu etkinliği takım için büyük önem taşıdı.

Manchester United orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, maç sonrası verdiği röportajda kaptanın gollerinin takımdaki moral seviyesini yükselttiğini vurguladı. Fernandes'e göre Ronaldo, etrafındaki eleştirilere rağmen hala takımın hücumdaki ana silahı olmaya devam ediyor. Bruno, üçüncü gole yaptığı asistle galibiyete değerli bir katkı sağladı.

Kaptanın Dönüşü ve Yeni Rekor

"Kaptanımızın gol atması bizim için çok önemliydi. O, hücumdaki en güvenilir oyuncumuz ve başarısından dolayı hepimiz mutluyuz," dedi Fernandes. Ona göre Ronaldo'nun sahadaki performansı takım arkadaşlarına ekstra güven veriyor. Goal.com'un haberine göre, bu galibiyet Portekiz'in grup aşamasındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirdi.

Bruno Fernandes, kişisel istatistiklerinden ziyade takım çıkarlarının öncelikli olduğunu belirtti. Geçen sezon Premier League'de 21 asistle rekor kıran orta saha oyuncusu, milli takımda da aynı etkinliği göstermeye hazır. Kendi gollerinin henüz gelmediğine ancak doğru zamanda takımına yardımcı olacağına inanıyor.

Özbekistan Milli Takımı ile oynanan maçta Portekiz tam bir üstünlük kurdu. Beş golsüz galibiyetle sonuçlanan maçta ev sahibi ekip seviyesini ortaya koydu. Bu sonuç Portekiz için grup aşamasında kritik bir adım oldu ve eleştirmenleri susturdu.

Son olarak Bruno Fernandes, Dünya Kupası gibi prestijli turnuvalarda her gol ve asistin değerinin çok yüksek olduğunu söyledi. Portekiz Milli Takımı şimdi sonraki maçlara yüksek moralle hazırlanırken, Cristiano Ronaldo efsanevi yolculuğuna devam ederek yeni hedeflere koşuyor ve kendisine yöneltilen eleştirilere sahadaki sonuçlarla cevap vermeyi sürdürüyor.

Cristiano RonaldoBruno FernandesPortekizDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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