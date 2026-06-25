Anthony Elanga, Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamaktan neler öğrendiğini açıkladı

İsveç milli takımı ve Nottingham Forest kulübü forveti Anthony Elanga, Manchester United'da Cristiano Ronaldo ile birlikte geçirdiği zamanın kariyerinde ne kadar büyük bir iz bıraktığını anlattı. Genç futbolcu, çağımızın iki büyük efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile aynı dönemde oynamaktan gurur duyduğunu gizlemedi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bilindiği üzere, Portekiz milli takımı yakın zamanda Özbekistan'a karşı oynadığı karşılaşmayı 5-0 kazandı ve bu maçta Ronaldo duble yapmayı başardı. Sweden Herald gazetesine verdiği röportajda Elanga, eski takım arkadaşının hala üst düzeyde performans sergilemesinden duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Elanga'ya göre, Cristiano Ronaldo'nun antrenmanlara olan tutumu ve disiplini her genç futbolcu için gerçek bir okul niteliğinde. Portekizli yıldızdan sadece sahada değil, saha dışında da çok şey öğrendiğini özellikle vurguladı.

Profesyonellik ve toparlanma sırları

“Ronaldo'dan çok şey öğrendim. Özellikle antrenman sonrası durumu ve toparlanma sürecine gösterdiği özen beni çok etkiledi. Onunla aynı takımda oynamak benim için büyük bir onurdu. Hala gol atmaya devam etmesi sevindirici”, diyor Elanga.

Şu anda 41 yaşında olan Cristiano Ronaldo ve 39 yaşındaki Lionel Messi hala dünya futbolunun zirvesinde kalmaya devam ediyor. Elanga, bu yaşta böyle bir fiziksel durumu korumanın ne kadar büyük bir emek gerektirdiğini kabul etti. Kendi geleceği hakkında konuşan İsveçli forvet, 41 yaşına kadar oynayıp oynamayacağını zamanın göstereceğini belirtti.

Futbolcu ayrıca taraftarlar arasındaki geleneksel “Ronaldo mu Messi mi?” tartışmalarına da değindi. Ona göre, bu iki efsaneyi kıyaslamak yerine oyunlarının tadını çıkarmak gerekiyor. “Birini seçemem. Sadece bu anların keyfini çıkarmak lazım”, diye ekledi.

Hatırlatmak gerekirse, Anthony Elanga İsveç milli takımında Graham Potter yönetiminde başarılı bir performans sergiliyor. Hollanda kalesine attığı gol, efsanevi Zlatan Ibrahimovic tarafından bile övgüyle karşılanmıştı. Şu anda tecrübesini artırmaya ve Ronaldo'dan aldığı dersleri uygulamaya devam ediyor.