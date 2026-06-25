Portekiz — Özbekistan Maçı Turnuvanın En Çok İzlenen Karşılaşmaları Arasına Girdi

·8·Spor
Portekiz — Özbekistan Maçı Turnuvanın En Çok İzlenen Karşılaşmaları Arasına Girdi

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda karşı karşıya gelen Portekiz ve Özbekistan milli takımları arasındaki mücadele, seyirci sayısı bakımından turnuvanın en kalabalık maçları ilk onuna girdi.

Houston şehrindeki NRG Stadium'da oynanan karşılaşmayı 68.777 taraftar tribünlerden takip etti. Bu sonuç, Portekiz — Özbekistan maçını ikinci turun en çok seyirci çeken karşılaşmaları listesinde yedinci sıraya yerleştirdi.

İkinci turda en yüksek seyirci sayısı Norveç ve Senegal milli takımları arasındaki maçta kaydedildi. Bu mücadeleyi stadyumda 80.663 taraftar izledi.

Ayrıca, Arjantin — Avusturya karşılaşmasına 70.649, Belçika — İran mücadelesine ise 70.317 seyirci katılım sağladı.

Dünya Kupası 2026 ikinci turunda en çok seyirci çeken 10 maç:

  1. Norveç — Senegal — 80.663 kişi

  2. Arjantin — Avusturya — 70.649 kişi

  3. Belçika — İran — 70.317 kişi

  4. İsviçre — Bosna Hersek — 70.026 kişi

  5. Türkiye — Paraguay — 68.827 kişi

  6. Hollanda — İsveç — 68.777 kişi

  7. Portekiz — Özbekistan — 68.777 kişi

  8. Ekvador — Curaçao — 68.598 kişi

  9. Ürdün — Cezayir — 68.371 kişi

  10. Brezilya — Haiti — 68.324 kişi

Hatırlatalım, Portekiz ve Özbekistan milli takımları arasındaki karşılaşma, Avrupalıların 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Portekiz adına Cristiano Ronaldo duble yaptı. Nuno Mendes ve Rafael Leão da birer gol attı. Bir gol ise Özbekistan milli takım kalecisi Abduvohid Ne’matov'un kendi kalesine attığı gol olarak kaydedildi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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