Portekiz — Özbekistan Maçı Turnuvanın En Çok İzlenen Karşılaşmaları Arasına Girdi

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda karşı karşıya gelen Portekiz ve Özbekistan milli takımları arasındaki mücadele, seyirci sayısı bakımından turnuvanın en kalabalık maçları ilk onuna girdi.

Houston şehrindeki NRG Stadium'da oynanan karşılaşmayı 68.777 taraftar tribünlerden takip etti. Bu sonuç, Portekiz — Özbekistan maçını ikinci turun en çok seyirci çeken karşılaşmaları listesinde yedinci sıraya yerleştirdi.

İkinci turda en yüksek seyirci sayısı Norveç ve Senegal milli takımları arasındaki maçta kaydedildi. Bu mücadeleyi stadyumda 80.663 taraftar izledi.

Ayrıca, Arjantin — Avusturya karşılaşmasına 70.649, Belçika — İran mücadelesine ise 70.317 seyirci katılım sağladı.

Dünya Kupası 2026 ikinci turunda en çok seyirci çeken 10 maç:

Norveç — Senegal — 80.663 kişi Arjantin — Avusturya — 70.649 kişi Belçika — İran — 70.317 kişi İsviçre — Bosna Hersek — 70.026 kişi Türkiye — Paraguay — 68.827 kişi Hollanda — İsveç — 68.777 kişi Portekiz — Özbekistan — 68.777 kişi Ekvador — Curaçao — 68.598 kişi Ürdün — Cezayir — 68.371 kişi Brezilya — Haiti — 68.324 kişi

Hatırlatalım, Portekiz ve Özbekistan milli takımları arasındaki karşılaşma, Avrupalıların 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Portekiz adına Cristiano Ronaldo duble yaptı. Nuno Mendes ve Rafael Leão da birer gol attı. Bir gol ise Özbekistan milli takım kalecisi Abduvohid Ne’matov'un kendi kalesine attığı gol olarak kaydedildi.