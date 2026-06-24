OpenAI İlk Jalapeno İşlemcisini Tanıttı: NVIDIA İçin Ciddi Bir Rakip

Yapay zeka dünyasında devrim yaratan ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, Broadcom iş birliğiyle ilk özel işlemcisini tanıttı. Jalapeno adı verilen bu akıllı çip, veri işleme ve büyük dil modellerini (LLM) verimli bir şekilde çalıştırmak için özel olarak geliştirildi ve sektör lideri NVIDIA ürünlerine ciddi bir alternatif olması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Jalapeno projesi, OpenAI CEO'su Sam Altman, Başkanı Greg Brockman ve Broadcom yönetiminin katılımıyla resmen tanıtıldı. Bu çip sadece sıradan bir hızlandırıcı değil, çok nesilli bir hesaplama platformunun ilk aşamasıdır. Broadcom ve Celestica şirketleriyle iş birliği içinde sıfırdan tasarlanan bu cihaz, yapay zeka modellerinin iç çalışma mekanizmalarının derinlemesine anlaşılması temel alınarak oluşturuldu.

Teknolojik Üstünlük ve Verimlilik

Şu anda Jalapeno çiplerinin mühendislik örnekleri laboratuvar koşullarında test ediliyor. İlk sonuçlara göre yeni işlemci, henüz halka sunulmamış olan GPT-5.3-Codex-Spark gibi karmaşık modelleri bile başarıyla çalıştırıyor. En önemlisi, çipin enerji verimliliğinin (watt başına performans) mevcut modern teknolojilerden önemli ölçüde daha yüksek olduğu belirtiliyor.

OpenAI Donanım Program Yöneticisi Richard Honing'e göre, Jalapeno mimarisi veri hareketini azaltmak ve hesaplama, bellek ile ağ kaynaklarını dengelemek için optimize edildi. Bu da çipin gerçek çalışma performansını, teorik olarak mümkün olan en yüksek seviyeye yaklaştırmayı sağlıyor.

Gelecek Planları ve Üretim

Broadcom'un Tomahawk serisindeki ağ çipleri ve gelişmiş teknolojileri, Jalapeno platformunun büyük ölçekte üretilmesine yardımcı olacak. Bu iş birliği, OpenAI için NVIDIA gibi harici tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmak ve kendi modellerinin çalışma hızını artırmak adına stratejik bir adımdır.

Yeni çip, her türlü büyük dil modeliyle çalışabilecek şekilde esnek olarak tasarlandı. OpenAI, önümüzdeki aylarda işlemcinin performansı hakkında detaylı bir teknik rapor sunmayı vaat ediyor. Eğer ilk testler kendini kanıtlarsa, Jalapeno küresel yapay zeka altyapı pazarındaki güç dengelerini tamamen değiştirebilir.

Teknoloji meraklıları ve yazılımcılar için bu haber, ChatGPT hizmetlerinin gelecekte daha hızlı ve daha uygun maliyetli çalışmasına hizmet etmesi bakımından önem taşıyor. Özel çiplerin geliştirilmesi, yapay zeka alanındaki rekabeti artırarak son kullanıcılar için yeni imkanların kapısını açacaktır.