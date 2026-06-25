Akıllı Telefon Pazarında Devrim: 14 000 mAh Bataryalı Cihaz Bekleniyor

Akıllı telefon endüstrisinde enerji verimliliği ve otonom çalışma süresi konusu hala en güncel sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Ancak son teknolojik gelişmeler, bu konuda büyük bir dönüm noktasının yaşanacağına işaret ediyor. Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın verdiği bilgilere göre, şu anda 14 000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışılıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu cihaz halihazırda NPI (New Product Introduction) aşamasına geçmiş durumda. Bu, projenin sadece laboratuvar testleri veya kaba çizimlerden ibaret olmadığını, aksine gerçek üretim sürecine hazırlandığını gösteriyor. Bu kapasite, modern teknoloji dünyası için rekor bir değer olarak kabul ediliyor ve kullanıcılara birkaç günlük aktif güç sağlama imkanı sunuyor.

iPhone değerlerinden üç kat daha yüksek

Karşılaştırmak gerekirse, 14 000 mAh değeri, günümüzde piyasada yaygın olan birçok amiral gemisinden, özellikle Apple'ın iPhone modellerinden yaklaşık üç kat daha üstündür. iPhone akıllı telefonlarının son nesillerinde batarya kapasitesinin ortalama 4000–5000 mAh civarında olduğu göz önüne alındığında, yeni cihazın güç konusunda tamamen yeni bir seviyeye çıkması bekleniyor.

ixbt.com yayın haberine göre, bu kadar büyük bir enerji rezervi sadece uzun süre şarj edilmeden çalışmayı değil, aynı zamanda akıllı telefonun ağırlığını ve kalınlığını da etkileyebilir. Buna rağmen üreticiler, modern yoğunluğa sahip bataryalar yardımıyla cihazın kompaktlığını korumaya çalışıyorlar.

Pazardaki Rekabet ve Trendler

Yakın zamanda Honor şirketinin Honor X80 Pro Max modelinde 11 000 mAh batarya kullandığına dair haberler yayılmıştı. Hatta üretici, bataryanın iki yıl içinde bozulması durumunda ücretsiz değişim garantisi bile sunmuştu. 14 000 mAh'lık yeni akıllı telefon ise bu rekoru da kırmaya hazırlanıyor.

Bu bilgiyi paylaşan Digital Chat Station, daha önce de teknoloji dünyasındaki isabetli tahminleriyle tanınıyordu. Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinin özelliklerini, ayrıca Realme GT 7 Pro akıllı telefonun Samsung ekranla donatılacağını ilk duyuranlardan biri olmuştu. Ayrıca, Dimensity 9400 işlemcisinin Snapdragon 8 Elite yongasından daha önce tanıtılacağını da doğru tahmin etmişti.

Şu an için bu "enerji devinin" hangi marka altında çıkacağı ve kesin çıkış tarihi gizli tutuluyor. Ancak uzmanlara göre, bu tür cihazlar temel olarak seyahat severler, uzun süre elektrik şebekesinden uzak kalacak kullanıcılar ve ağır oyun tutkunları için tasarlanmış olabilir.

Özbekistan pazarında da bu kadar yüksek kapasiteli bataryaya sahip akıllı telefonlara talep yüksek. Özellikle bölgelerde elektrik kesintileri veya uzun mesafeli yolculuklar sırasında bu tür cihazların kullanıcılar için gerçek bir kurtarıcı olacağı şüphesizdir.