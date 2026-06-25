Venezuela'da Art Arda Meydana Gelen Güçlü Depremler Paniğe Yol Açtı

Venezuela'da kısa süre içinde art arda iki güçlü deprem meydana geldi. Bilgilere göre, önce 7,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilirken, sadece 39 saniye sonra 7,5 büyüklüğünde daha güçlü bir deprem gerçekleşti.

Güçlü sarsıntılar başkent Karakas ve ülkenin diğer büyük şehirlerinde hissedilerek birçok bina ve altyapı tesisine zarar verdi. Bazı bölgelerde konutların ve idari binaların çöktüğü, insanların enkaz altında kaldığına dair haberler yayılıyor.

Kurtarma ekipleri gece boyunca enkaz altında kalanları arama ve yaralılara yardım etme çalışmalarını sürdürdü. Acil durum nedeniyle Karakas'taki hastanelerde özel rejim uygulanmaya başlandı ve ek sağlık personeli görevlendirildi.

Can kaybı ve yaralı sayısı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak bazı bölgelerden ölümler ve onlarca yaralı olduğuna dair ilk bilgiler gelmeye başladı.

Uzmanlara göre bu, Venezuela'da son yüz yılda meydana gelen en güçlü depremlerden biri olabilir.