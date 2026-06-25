Alisher Qodirov Özbekistan Milli Takımı oyuncularını sert bir dille eleştirdi

Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Alisher Qodirov, Özbekistan milli takımının son maçları hakkında görüşlerini paylaşarak, futbolcuların sahadaki performansını ve takım kadrosunu eleştirdi.

Qodirov'a göre, milli takım oyuncuları her şeyden önce kendi onurları ve gururları için oynamalıdır. Rakiplerin kalite açısından çok üstün olmadığını ancak Özbek futbolcularında gereken fedakarlığın görülmediğini belirtti.

Siyasetçi, takım kadrosunu oluştururken "hizmetleri geçmiş" futbolculara güvenmekten vazgeçip gençlere şans verilmesi gerektiğini ifade etti. Abduqodir Husanov, Abbosbek Fayzullayev ve Behruz Asqarov gibi oyuncular etrafında yeni bir takım kurulabileceğini vurguladı.

Qodirov ayrıca, milli takımda yetkin bir kaleci eksikliği olduğunu da özellikle belirtti.

Ona göre, mevcut kadroyla Asya Kupası'nda büyük başarılar beklemektense, bir sonraki Dünya Kupası elemeleri için güçlü bir takım hazırlamak daha önemlidir.

Alisher Qodirov, Özbekistan milli takımının mevcut seviyesiyle Asya'nın önde gelen takımları arasına girmeye henüz hazır olmadığını belirtti.