Eski Infosys CEO'su BT hizmetleri pazarını dönüştürecek yeni bir girişime imza attı

Dünyaca ünlü Infosys şirketinin eski CEO'su Vishal Sikka, yapay zeka yardımıyla geleneksel BT hizmetleri sektörünü kökten reforme etmeye başladı. Yeni projesi olan Hang Ten Systems girişimi; yazılım geliştirme, entegrasyon ve teknik destek gibi insan emeği gerektiren süreçlerin tamamen otomatikleştirilmesini hedefliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın bildirdiğine göre, Hang Ten Systems projesi tohum (seed) yatırım aşamasında 32 milyon dolar fon toplamayı başardı. Bu finansman turuna Mayfield fonu liderlik ederken, Aramco Ventures ve Yahoo kurucusu Jerry Yang gibi prestijli yatırımcılar da projeyi destekliyor.

Onlarca yıldır BT danışmanlık şirketleri, büyük işletmelere yazılım özelleştirme ve destek için binlerce uzmanı dış kaynak (outsourcing) yoluyla sağlayarak milyarlarca dolar gelir elde etti. Sikka ise artık bu görevlerin büyük bir kısmının OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin teknolojilerine dayalı yapay zeka ajanları tarafından gerçekleştirilebileceğine inanıyor.

Sektörde yeni bir dönem: AI insanların yerini mi alacak?

Hang Ten Systems, halihazırda Siemens Gamesa Renewable Energy ve Fresenius gibi büyük müşterilerle iş birliğine başladı. Girişimin temel farkı, sadece analitik araçlar değil, aynı zamanda kod yazma, test etme ve gerçek zamanlı olarak programları modifiye etme yeteneğine sahip "AI-native" projeler sunmasıdır.

Uzmanlara göre, Vishal Sikka gibi deneyimli bir liderin bu alana girmesi tesadüf değil. Sikka, 12 yıl boyunca SAP bünyesinde üst düzey görevlerde çalışmış, daha sonra Oracle yönetim kurulu üyesi olmuştur. Deneyimi ve itibarı, büyük şirketleri geleneksel BT hizmetlerinden vazgeçip yapay zeka tabanlı modellere geçmeye teşvik edebilir.

Girişim şu anda mühendislik, satış ve teslimat alanlarında yeni personel istihdam ediyor. Şirketin genel merkezi ABD'nin Bay Area bölgesinde yer alsa da, küresel ölçekte genişleme planlanıyor. Bu durum, Özbekistan gibi dış kaynak pazarının geliştiği ülkeler için de önemli bir sinyaldir; gelecekte sadece insan kaynağına dayanan BT hizmetleri rekabet edemeyecektir.

Hatırlatmak gerekirse, Vishal Sikka 2017 yılında Infosys yönetiminden ayrıldıktan sonra VianAI girişimini kurmuştu. Ancak Hang Ten Systems, önceki projeden farklı olarak, özellikle kurumsal yazılım yönetimi ve geliştirme süreçlerinin otomatikleştirilmesine odaklanıyor.