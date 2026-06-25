6 Başbakan'a 'eşlik eden' kedi Britanya siyasetinin yaşayan efsanesi oldu

Downing Sokağı'nda yaşayan ünlü kedi Larry, Büyük Britanya siyasi hayatının özgün bir sembolü haline geldi.

2011 yılından beri başbakanların karargahında yaşıyor. Bu süre zarfında Larry; David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak ve Keir Starmer dönemlerine tanıklık etti.

19 yaşındaki Larry, resmi olarak hükümet binalarındaki kemirgenlerle mücadele eden "baş fare yakalayıcı" olarak kabul ediliyor.

Başbakanlar değişiyor, siyasi dönemler geçiyor ancak Larry hala Downing Sokağı'ndaki "makamını" korumaya devam ediyor.