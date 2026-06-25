Elon Musk Trilyoner Statüsünü Kaybetti: SpaceX Hisseleri Milyarderi Yüzüstü Bıraktı

·31·Teknoloji
Elon Musk Trilyoner Statüsünü Kaybetti: SpaceX Hisseleri Milyarderi Yüzüstü Bıraktı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, kısa süreli bir zaferin ardından yeniden trilyoner statüsünü kaybetti. SpaceX hisselerinin borsada halka arz edilmesinin ardından serveti rekor seviyeye ulaşmıştı, ancak piyasa konjonktüründeki değişim milyarderin mali durumunu önemli ölçüde etkiledi. Techcrunch.com haberine göre.

Bloomberg Billionaires Index verilerine göre, Musk'ın serveti şu anda birkaç yüz milyar dolar civarında değerlendiriliyor. Bu rakam onu hala gezegenimizin en varlıklı insanı olarak korusa da, merakla beklenen "trilyoner" statüsü şimdilik kaybedildi. Hisse fiyatlarındaki oynaklık (volatilite) teknoloji devleri için olağan bir durum olsa da, bu seviyedeki mali dalgalanmalar küresel ekonomik çevrelerde büyük ilgi uyandırıyor.

Uzay hırsları ve mali gerçekler

SpaceX halka açık bir şirket haline geldikten sonra Musk, zafer konuşmasında insanlığı Ay'a, Mars'a ve hatta güneş sisteminin dışına çıkarma niyetinde olduğunu bir kez daha teyit etmişti. Uzayı fethetme konusundaki devasa planları, doğrudan kişisel servetine ve şirketlerinin piyasa değerine bağlı. Ancak, borsa piyasasındaki son düşüşler, bu hırslarını finanse etme kapasitesi hakkında sorular doğuruyor.

Milyarderin özel hayatı ve çok çocuklu bir baba olması da kamuoyunun dikkatini çekiyor. Musk, sürekli demografik krizden bahsederek insanlığın çoğalması gerektiğini vurguluyor. Kendisi de çok sayıda çocuğun babası olan Musk'ın, böylesine büyük bir aileyi geçindirmek ve devasa projeleri aynı anda yönetmenin dünyanın en zengin insanı için bile kolay olmadığı ironik bir şekilde dile getiriliyor.

Gelecekteki perspektifler

Uzmanlara göre, Elon Musk'ın serveti Tesla ve SpaceX gibi yüksek teknoloji varlıklarına dayanıyor. Bu da net servetinin her gün birkaç milyar dolar değişebileceği anlamına geliyor. Trilyonerlik sınırına geri dönmek için Tesla otomobillerine olan talebin istikrarı ve SpaceX projelerinin başarısı belirleyici önem taşıyacaktır.

Özbekistanlı teknoloji tutkunları için de Musk'ın faaliyetleri ilgi çekici, çünkü Starlink projesi gelecekte bölgemizde internet kalitesini artırmaya hizmet edebilir. Şimdilik dünya topluluğu, Musk'ın bir sonraki mali sıçramasını ve ne zaman resmen trilyonerler listesinin ilk sırasına tekrar yerleşeceğini izlemeye devam ediyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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