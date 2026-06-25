ABD ve Avrupa Arasında Çip Savaşı: Hollanda Washington'a Karşı Çıktı

·50·Teknoloji
ABD ve Avrupa Arasında Çip Savaşı: Hollanda Washington'a Karşı Çıktı

ABD ve Çin arasındaki teknolojik rekabet, Avrupa'nın en büyük teknoloji devlerinin çıkarlarına ciddi darbe vuruyor. Hollanda Ticaret Bakanı Sjoerd Sjoerdsma, Washington ziyareti sırasında ABD Kongresi tarafından önerilen yeni kısıtlamalara sert tepki gösterdi. Mesele şu ki, ABD'nin MATCH Act yasa tasarısı Çin'in yarı iletken pazarına erişimini daha da kısıtlamayı öngörüyor ve bu durum Avrupa'nın en değerli şirketi olan ASML için yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Techcrunch.com haberi veriyor.

ASML, dünyadaki en gelişmiş litografi makinelerini üreten tek şirket konumundadır. Bu cihazlar olmadan modern AI çiplerinin üretilmesi imkansızdır. Bloomberg'in haberine göre, Hollanda hükümeti ABD'nin bir sonraki yaptırımlarının kendi ekonomisine ve stratejik şirketine benzeri görülmemiş bir zarar vermesinden endişe ediyor.

Çin Pazarının ASML İçin Önemi

Şu anda Çin pazarı, ASML'nin toplam satışlarının yaklaşık yüzde 19'unu oluşturuyor. Eğer yeni yasa kabul edilirse, şirket sadece en modern EUV (ekstrem ultraviyole) ekipmanlarını değil, aynı zamanda eski nesil DUV (derin ultraviyole) makinelerini de Çin'e satamaz hale gelecek. Bu da şirketin gelirlerinde keskin bir düşüşe ve küresel pazardaki konumunun zayıflamasına yol açacaktır.

ASML CEO'su Christophe Fouquet'nin daha önce TechCrunch'a verdiği mülakatta belirttiği gibi, Çin'in şu an satın aldığı ekipmanlar on yıllık teknolojilerdir. Ancak ABD, bu eski nesil teknolojileri bile Çin'den tamamen koparmak istiyor. Bu durum, Avrupa Birliği ve ABD arasındaki ticari ilişkilerde soğuk rüzgarlar esmesine neden oluyor.

Jeopolitik Baskı ve Ekonomik Çıkarlar

Hollandalı yetkililer, Kongre üyeleriyle yaptıkları görüşmelerde bu yasa tasarısının sonuçlarını açıklamaya çalışıyor. Sjoerd Sjoerdsma'ya göre, Hollanda için bu mesele sadece ticaret değil, aynı zamanda ulusal ekonomik güvenlik meselesidir. ABD ise Çin'in askeri ve teknolojik kapasitesinin artmasından endişe ederek müttefiklerinden bile fedakarlıklar talep ediyor.

Uzmanlara göre, MATCH Act yasa tasarısının kabul edilmesi küresel yarı iletken tedarik zincirinde kopmalara neden olabilir. Bu durum sadece ASML için değil, tüm dünyadaki elektronik üreticileri için maliyetlerin artmasına yol açacaktır. Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için de bu durum dolaylı olarak etkili olabilir ve teknolojik cihaz fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.

Şu ana kadar yasa tasarısı ABD Senatosu veya Temsilciler Meclisi'nde tam olarak oylamaya sunulmadı. Ancak Washington'ın bu yöndeki kararlılığı, Avrupa ülkelerini kendi bağımsız dış ticaret politikalarını yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Önümüzdeki aylarda bu "çip savaşının" yeni bir aşamaya geçmesi bekleniyor.

ASMLABDÇinTeknolojiYarı İletkenler
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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