Vinicius üst üste üçüncü kez maçın adamı seçildi

Brezilya milli takımının forveti Vinicius Junior, Dünya Kupası grup aşamasının 3. turundaki İskoçya maçının en iyi futbolcusu seçildi.

Brezilya'nın 3-0 kazandığı mücadelede, Real Madrid kanat oyuncusu henüz ilk yarıda iki kez rakip ağları sarsarak duble yaptı. Aktif oyunuyla İskoçya savunucuları üzerinde büyük baskı kurdu ve maçın kaderinin belirlenmesinde önemli rol oynadı.

İstatistikler de Vinicius'un maçtaki üstünlüğünü doğruladı. Kaleye 10 şut çeken oyuncu, 30 pasın 25'ini isabetli tamamlayarak %83'lük bir isabet oranı yakaladı.

Ayrıca Brezilyalı futbolcu, rakip ceza sahasında topla 13 kez buluştu. Bu rakam, her iki takımın oyuncuları arasındaki en yüksek istatistik oldu.

İlginç olan şu ki, Vinicius üst üste üçüncü kez Brezilya milli takımının yer aldığı maçın en iyi futbolcusu olarak tescillendi. Daha önce Fas ile 1-1 biten maçın ardından ve Haiti'ye karşı alınan 3-0'lık galibiyetin ardından da bu ödülü kazanmıştı.

Bilgi olarak, Vinicius Junior, 2026 Dünya Kupası kapsamında çıktığı 3 maçta 4 gol atıp 1 asist yaptı. Böylece turnuvanın en dikkat çeken oyuncularından biri haline geliyor.