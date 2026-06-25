Fas, 3. turda Haiti'yi mağlup ederek grupta ikinci sıraya yerleşti (video)

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. turunda, G grubunun ikinci maçında Fas milli takımı, underdog Haiti'yi 4-2 mağlup etti. Altı golün atıldığı mücadele gerçek bir futbol şovuna dönüştü.

Haiti, 10. dakikada Joseph'in golüyle öne geçti. Ancak Fas, 39. dakikada Hakimi'nin isabetli vuruşuyla durumu eşitledi. Dört dakika sonra Izidor, Haiti'yi yeniden öne geçirdi.

Buna rağmen, ilk yarının uzatma dakikalarında Sabiri skoru 2-2'ye getirdi. Sabiri, turnuvada Fas formasıyla bir kez daha gol atmayı başardı.

İkinci yarıda Afrikalılar kontrolü tamamen ele aldı. 78. dakikada Rahimi Fas'ı öne geçirirken, 89. dakikada Yassin dördüncü golü atarak maça nokta koydu.

Galibiyet sonrası Fas 7 puana ulaştı ve averajla grupta ikinci sırayı aldı. Haiti ise puan alamayarak son sırada kaldı.

Dünya Kupası 2026. G Grubu. 3. Tur

Fas — Haiti — 4:2

Goller: Hakimi, 39; Sabiri, 45+1; Rahimi, 78; Yassin, 89 — Joseph, 10; Izidor, 43.

Fas: Bunu, Hakimi, Riad, Halal, Salah-Eddine, Amrabat, Sabiri, El Hannus, El Aynawi, Dias, El Kaabi.

Haiti: Plesid, Ad, Delcroix, Experance, Duverne, Bellegarde, Jean Jacques, Providence, Joseph, Izidor, Casimir.