Fas, 3. turda Haiti'yi mağlup ederek grupta ikinci sıraya yerleşti (video)

·83·Spor
Fas, 3. turda Haiti'yi mağlup ederek grupta ikinci sıraya yerleşti (video)

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. turunda, G grubunun ikinci maçında Fas milli takımı, underdog Haiti'yi 4-2 mağlup etti. Altı golün atıldığı mücadele gerçek bir futbol şovuna dönüştü.

Haiti, 10. dakikada Joseph'in golüyle öne geçti. Ancak Fas, 39. dakikada Hakimi'nin isabetli vuruşuyla durumu eşitledi. Dört dakika sonra Izidor, Haiti'yi yeniden öne geçirdi.

Buna rağmen, ilk yarının uzatma dakikalarında Sabiri skoru 2-2'ye getirdi. Sabiri, turnuvada Fas formasıyla bir kez daha gol atmayı başardı.

İkinci yarıda Afrikalılar kontrolü tamamen ele aldı. 78. dakikada Rahimi Fas'ı öne geçirirken, 89. dakikada Yassin dördüncü golü atarak maça nokta koydu.

Galibiyet sonrası Fas 7 puana ulaştı ve averajla grupta ikinci sırayı aldı. Haiti ise puan alamayarak son sırada kaldı.

Dünya Kupası 2026. G Grubu. 3. Tur

Fas — Haiti — 4:2

Goller: Hakimi, 39; Sabiri, 45+1; Rahimi, 78; Yassin, 89 — Joseph, 10; Izidor, 43.

Fas: Bunu, Hakimi, Riad, Halal, Salah-Eddine, Amrabat, Sabiri, El Hannus, El Aynawi, Dias, El Kaabi.

Haiti: Plesid, Ad, Delcroix, Experance, Duverne, Bellegarde, Jean Jacques, Providence, Joseph, Izidor, Casimir.

FasHaitiAchraf HakimiAbdelhamid SabiriSoufiane Rahimi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Alisher Qodirov Özbekistan Milli Takımı oyuncularını sert bir dille eleştirdiAlisher Qodirov Özbekistan Milli Takımı oyuncularını sert bir dille eleştirdiBugün, 09:43Transfer Bombası: Fenerbahçe, Shomurodov İçin 3 Yıldız ve Milyonlar Gözden ÇıkardıTransfer Bombası: Fenerbahçe, Shomurodov İçin 3 Yıldız ve Milyonlar Gözden ÇıkardıBugün, 09:35Avrupa gözlemcileri Behruz Karimov'u takip etmeye devam ediyorAvrupa gözlemcileri Behruz Karimov'u takip etmeye devam ediyorBugün, 09:15Kongoliler Özbekistan maçını "ölüm kalım savaşı" olarak nitelendirdiKongoliler Özbekistan maçını "ölüm kalım savaşı" olarak nitelendirdiBugün, 09:07Ancelotti: «Brezilya artık gerçek bir takım gibi oynuyor»Ancelotti: «Brezilya artık gerçek bir takım gibi oynuyor»Bugün, 08:58Vinicius üst üste üçüncü kez maçın adamı seçildiVinicius üst üste üçüncü kez maçın adamı seçildiBugün, 08:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»