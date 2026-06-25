Ancelotti: «Brezilya artık gerçek bir takım gibi oynuyor»

·46·Spor
Ancelotti: «Brezilya artık gerçek bir takım gibi oynuyor»

Brezilya milli takımının baş antrenörü Carlo Ancelotti, Dünya Kupası grup aşamasının 3. maçında İskoçya'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyetin ardından takımın performansını değerlendirdi.

İtalyan teknik adam, Brezilyalı futbolcuların artık sahada tek bir takım olarak hareket ettiğini, bunun da teknik ekibin önündeki temel görevlerden biri olduğunu belirtti.

«Şu an gerçek bir takım olarak oynuyoruz. Temel hedefimiz buydu. Elbette henüz mükemmel değiliz ve geliştirilmesi gereken yönlerimiz var. Örneğin, top kontrolü bizdeyken daha hızlı hareket edebiliriz», dedi Ancelotti.

Brezilya baş antrenörü, takımın turnuva boyunca önemli bir gelişim göstermesinden memnun olduğunu da gizlemedi. Ona göre, play-off aşamasında başarıya ulaşmak için tam da şu anki gibi kenetlenmiş ve güçlü bir takım gerekiyor.

Antrenör, «Mutluyum çünkü takım oldukça gelişti ve şu an çok güçlü görünüyoruz. Play-off aşamasında güçlü olmak çok önemli. Bizde tam olarak böyle bir takım var», diye ekledi.

Ancelotti, grup aşamasındaki ilk maçla kıyaslandığında, futbolcuların oyununda olumlu değişikliklerin arttığını kaydetti.

«İlk maça göre hatalarımız azaldı, oyun temposu arttı ve hücumdaki etkinliğimiz iyileşti», dedi.

Bilgi olarak, Brezilya milli takımı grup aşamasında 7 puan topladı. G Grup'ta ilk sırayı alan Brezilyalılar, play-off aşamasına yükselme hakkı kazandı.

Carlo AncelottiBrezilyaİskoçya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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