SpaceX Florida'da Starship için yeni Mechazilla düzeneği hazırlıyor

·30·Teknoloji
SpaceX Florida'da Starship için yeni Mechazilla düzeneği hazırlıyor

Elon Musk liderliğindeki SpaceX şirketi, devasa Starship roket sistemi için Florida'da yeni altyapı inşaat çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sosyal medyada yayılan son görüntüler, "Mechazilla" olarak bilinen dev mekanik tutucunun ilk parçasının taşındığını gösteriyor. Bu teknolojik çözümün, roketlerin yeniden uçuş sürecini tamamen yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

NASASpaceflight temsilcisi @MaxQ tarafından paylaşılan karelerde, mekanik "pençenin" Kennedy Space Center bölgesindeki Hangar X binasından çıkarıldığı görülüyor. Ağır çok akslı bir platform yardımıyla taşınan bu modül, Starship sisteminin ayrılmaz bir parçası olup servis kulesine monte edilecektir. Temel görevi, Dünya'ya geri dönen Super Heavy hızlandırıcılarını havada yakalamaktır.

Devrim niteliğindeki iniş sistemi ve avantajları

Mechazilla sistemi, SpaceX mühendislerinin en cesur fikirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Geleneksel iniş takımlarından vazgeçilmesi, roketin toplam ağırlığını azaltmaya ve faydalı yük kapasitesini artırmaya hizmet ediyor. En önemlisi, roket doğrudan fırlatma rampasındaki kuleye indiği için, yeniden hazırlık ve bir sonraki uçuşa hazırlık süresi önemli ölçüde kısalıyor.

ixbt.com verilerine göre, şu anda Florida'daki SLC-37 rampasında inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Uzmanlar, fırlatma kulesini aşama aşama kurarak bu karmaşık mekanizma ile entegre etmeye hazırlanıyorlar. Bu tür bir altyapı sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda SpaceX'in uzay uçuş sıklığını artırma stratejisinin temel taşıdır.

Milyarlarca dolarlık yatırım ve modernizasyon

SpaceX, Florida'daki Starship programını geliştirmek için yaklaşık 1,8 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu fonlar sadece yeni fırlatma rampalarının inşasına değil, aynı zamanda mevcut teknolojilerin iyileştirilmesine de yönlendirilecek. Şirket, aynı anda birkaç eyalette çalışarak uzaya erişim imkanlarını genişletiyor.

Aynı zamanda, Texas'taki Starbase uzay üssünde de modernizasyon çalışmaları durmuş değil. Orada uzmanlar, güçlü Liebherr LR11000 vinç kullanarak ilk fırlatma kulesinin eski parçalarını söküyorlar. Bu durum, SpaceX'in ilk başarılı deneyimlerinden ders çıkararak ekipman tasarımını sürekli olarak güncellediğini kanıtlıyor.

Yeni Mechazilla düzeneğinin Florida'ya ulaştırılması, Starship projesinin küresel ölçeğe ulaştığı anlamına geliyor. Eğer Texas'taki testler başarıyla tamamlanırsa, Florida'daki yeni rampa aylık ve hatta haftalık uçuşlar gerçekleştirmek için ana merkez haline gelebilir. Bu da insanlığın Mars ve Ay yolculuklarını daha da yakınlaştıracaktır.

SpaceXStarshipElon MuskMechazillaUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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