Airbus Yeni A220-500 Modelini Tanıtmaya Hazırlanıyor: Boeing 737 MAX 8'e Güçlü Bir Rakip

·4·Teknoloji
Airbus Yeni A220-500 Modelini Tanıtmaya Hazırlanıyor: Boeing 737 MAX 8'e Güçlü Bir Rakip

Havacılık dünyasının lider devi Airbus, en başarılı projelerinden biri olan A220 ailesini genişletmenin eşiğinde. Şirketin, uçağın uzatılmış versiyonu olan A220-500 modelinin üretimine ilişkin nihai kararını yıl sonuna kadar vermesi bekleniyor. Airbus Canada Başkanı Guillaume Faure'nin Kanada'daki Mirabel fabrikasında yaptığı açıklamaya göre, proje henüz resmi olarak onaylanmamış olsa da şirket programı başlatmak için her yönden hazırlıklarını sürdürüyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni A220-500 modifikasyonu, mevcut A220-300 modelinin mantıksal bir devamı niteliğinde olup, kabinde ek beş sıra koltuk yerleşimini öngörüyor. Sonuç olarak uçağın yolcu kapasitesi 185 kişiye kadar artıyor. Bu da söz konusu лайner'ı orta menzilli uçuşlar pazarında Boeing 737 MAX 8 modelinin doğrudan rakibi haline getiriyor. ixbt.com verilerine göre, birçok havayolu şirketi uzun süredir tam da böyle ekonomik ve yüksek kapasiteli bir modeli bekliyordu.

Pazardaki Talep ve AirAsia'nın İlgisi

Yeni modele olan ilgi şimdiden oldukça yüksek. Özellikle Asya'nın büyük düşük maliyetli havayollarından biri olan AirAsia, program resmi olarak duyurulduğu takdirde derhal 150 adet A220-500 uçağı satın almaya hazır olduğunu belirtti. Airbus mühendisleri, yeni modelde de kendine özgü 2+3 düzenindeki konforlu kabin yapısını korumaya karar verdi. Bu, yolcular için daha geniş alan ve konfor sağlıyor.

Şirket yönetimi, müşterilere teknik açıdan karmaşık olmayan, güvenilir ve pazara daha hızlı sunulabilecek bir çözüm sunmayı hedefliyor. Şu anda uzmanlar, uçağın ağırlığı, yolcu kapasitesi ve uçuş mesafesi arasındaki ideal dengeyi bulmak üzerinde çalışıyor. Bu sırada, yeni model için alternatif motorların aranmadığı bildirildi.

Motorlar ve Üretim Kapasitesi

Şu an için tek motor tedarikçisi olarak Pratt & Whitney kalmaya devam ediyor. Şirketin PW1500G tipi motorları yeni лайner'lara da takılacak. Airbus temsilcileri, başka bir üreticiye geçişin çok maliyetli ve karmaşık bir süreç olduğunu düşünüyor. Bunun yerine, 2026 sonuna kadar mevcut motorların güvenilirlik sorunlarının tamamen giderilmesi planlanıyor. 2027'den itibaren bu motorların hizmet ömrünün önemli ölçüde uzaması bekleniyor.

Airbus aynı zamanda Mirabel'deki üretim kapasitelerini artırma konusunu da değerlendiriyor. A220-500 projesinin başarıyla hayata geçirilmesi için büyük miktarda yatırım gerekiyor. Şirket, 2028 yılına kadar ayda 13–14 uçak üretim seviyesine ulaşmayı hedefliyor. Bu gösterge, tüm programın ekonomik olarak kendini kanıtlaması ve istikrarlı kâr getirmesi için belirleyici bir öneme sahip.

Özbekistan havacılık pazarı için de bu gelişme önemli bir anlam taşıyabilir. Ülkemizde iç ve bölgesel uçuş sayısının arttığı bir dönemde, A220-500 gibi ekonomik ve modern лайner'lar, gelecekte yerel havayolu şirketlerinin filosunu yenilemek için uygun bir aday olabilir.

AirbusHavacılıkA220-500BoeingTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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