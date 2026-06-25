Japonya'daki 7,2 büyüklüğündeki depremden sonra ne oldu

·33·Dünya
Japonya'daki 7,2 büyüklüğündeki depremden sonra ne oldu

Japonya'nın kuzeydoğu bölgelerinde güçlü bir deprem kaydedildi. Ülkenin meteoroloji servisinin verilerine göre, yer sarsıntılarının büyüklüğü 7,2 olarak belirlendi.

İlk hesaplamalarda depremin büyüklüğü 6,9 olarak değerlendirilmiş olsa da, daha sonra uzmanlar tarafından veriler netleştirilerek büyüklüğün 7,2 olduğu onaylandı.

Doğal afetin, yerel saatle sabah 07:30 sularında Iwate prefektörlüğü kıyıları yakınlarında meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssü yer yüzeyinden 44 kilometre derinlikte yer alıyor.

Yer sarsıntıları özellikle Aomori prefektörlüğünde güçlü şekilde hissedildi. Aynı zamanda, ülkenin başkenti Tokyo sakinleri de depremin etkisini hissetti.

Resmi makamlar, şu an için tsunami riski ilan edilmediğini bildirdi. Bu nedenle kıyı bölgelerinde acil tahliye önlemleri uygulanmadı.

Kurtarma ekiplerinin verdiği bilgiye göre, Hasikami ve Hatinoxe şehirlerinde dört vatandaş hafif yaralanmalarla hastaneye başvurdu. Yaralılar arasında hem gençlerin hem de yaşlı vatandaşların olduğu kaydedildi.

JaponyaTokyoIwateAomori
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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