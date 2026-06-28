Belkin, Thunderbolt 5 Arayüzlü Güçlü Bir Dock İstasyonu Tanıttı

Modern teknoloji dünyasında veri aktarım hızı ve cihazların birbirine bağlanma imkanları yeni bir seviyeye taşınıyor. Popüler Belkin markası, en yeni ürünü olan 14-in-1 Thunderbolt 5 Dock cihazını sergiledi. Bu dock istasyonu, sadece port sayısı ile değil, aynı zamanda rekor düzeydeki veri aktarım hızı ve birden fazla yüksek çözünürlüklü monitörü desteklemesiyle uzmanların dikkatini çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni cihaz Thunderbolt 5 arayüzü tabanlıdır ve kullanıcılara 80 Gbit/s'ye kadar veri aktarım hızı sunar. Sisteme birden fazla ekran bağlandığında, cihaz bant genişliğini otomatik olarak 120 Gbit/s'ye kadar artırma özelliğine sahiptir. Bu durum grafik tasarımcılar, video kurgu uzmanları ve oyuncular için eşsiz bir kolaylık sağlar.

Ekranlar ve Görüntü Kalitesi

Belkin dock istasyonu, görüntü aktarımı konusunda oldukça geniş imkanlara sahiptir. Cihaz, DisplayPort 2.1 ve HDMI 2.1 portları ile donatılmıştır ve bunlar aracılığıyla tek bir 8K (60 Hz) veya 4K (240 Hz) formatındaki monitör bağlanabilir. Windows işletim sisteminde çalışan uyumlu bilgisayar kullanıcıları, aynı anda üç adet 4K monitörü 144 Hz yenileme hızıyla kullanabilirler.

Apple ürünleri kullanıcıları için de yenilikler var. M4 ve M5 çiplerine sahip yeni Mac bilgisayarlar, bu dock istasyonu üzerinden birden fazla harici ekrana bağlanma imkanına sahip olacak. Ancak, M1, M2 ve M3 çipli daha eski modeller, donanım düzeyindeki kısıtlamalar nedeniyle yalnızca sınırlı sayıda monitörle çalışabilir.

Güç ve Bağlantı Özellikleri

Cihazın bir diğer önemli özelliği ise güç sağlama kapasitesidir. Dock istasyonu, USB Power Delivery standardı ile dizüstü bilgisayarları 140 W'a kadar güçle besleyebilir. Paket içeriğinde 180 W gücünde bir adaptör ve bir metrelik bir Thunderbolt 5 kablosu bulunmaktadır. Toplam 14 port arasında şunlar yer almaktadır:

İki adet USB-C 3.2 portu (30 W ve 7,5 W şarj desteği ile);

Bir adet 10 Gbit/s hızında USB-A 3.2;

İki adet 5 Gbit/s hızında USB-A 3.0;

2,5 Gbit/s hızında Ethernet bağlantısı;

UHS-II SD 4.0 ve microSD 4.0 kart okuyucular (312 MB/s'ye kadar hız).

Alüminyum kasaya sahip olan cihazın ağırlığı 510 gramdır. Uzun süre ısınmadan çalışması için özel bir soğutma sistemi ile donatılmıştır. Ayrıca güvenlik için Kensington yuvası ve çalışma durumunu gösteren LED gösterge de mevcuttur.

Yeni dock istasyonu Thunderbolt 4, USB4 ve standart USB-C cihazlarla geriye dönük uyumluluğa sahiptir, ancak bu durumlarda tüm özelliklerinden tam olarak yararlanılamaz. Şunu belirtmek gerekir ki, Thunderbolt 3 teknolojisine sahip dizüstü bilgisayarlar ve monitörler bu cihazla çalışmamaktadır. Belkin 14-in-1 Thunderbolt 5 Dock şu anda yaklaşık 338 ABD doları civarında fiyatlandırılmaktadır.