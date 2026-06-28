NASA Uzayda Yakıt İstasyonu Kuruyor: İlk Testler Başarıyla Tamamlandı

·20·Teknoloji
NASA Uzayda Yakıt İstasyonu Kuruyor: İlk Testler Başarıyla Tamamlandı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay araçlarını otomatik olarak yakıtla doldurma sistemini test etmeye başladı. Bu teknolojinin gelecekte Ay, Mars ve Güneş sisteminin diğer uzak noktalarına yapılacak görevler için kritik öneme sahip olması bekleniyor. ixbt.com'un bildirdiğine göre, yeni sistem uzay araçlarının Dünya'ya olan bağımlılığını azaltacak. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

L3Harris şirketi tarafından geliştirilen kriyojenik bağlantı düğümü, projenin temelini oluşturuyor. Bu cihaz, özgün bir otomatik "yakıt dolum tabancası" görevi görüyor. Uzay aracını yörüngedeki yakıt istasyonuna bağlayarak sıvı hidrojen ve sıvı oksijen gibi aşırı düşük sıcaklıktaki maddelerin güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.

Uzay Teknolojisinde Karmaşık Bir Aşama

Marshall Uzay Uçuş Merkezi proje yöneticisi Travis Belcher, şimdiye kadar uzayda iki araç arasında tam otomatik bir kriyojenik yakıt dolum sürecinin gerçekleştirilmediğini belirtti. Bu, modern kozmonotiğin en karmaşık teknik görevlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yeni sistemin temel avantajı, astronotların katılımı olmadan defalarca bağlanma ve ayrılma imkanına sahip olmasıdır.

Mühendisler sistemin esnekliğine özel önem verdiler. Mekanizma, bağlantı sürecinde küçük belirsizlikler veya araçların kayması meydana gelse bile çalışma kabiliyetini koruyor. Bu, açık uzaydaki zorlu koşullarda güvenlik ve güvenilirliği garanti eden önemli bir faktördür.

Testlerin ilk aşamasında uzmanlar -196 °C sıcaklıktaki sıvı azotu kullandılar. Cihaz, ekstrem soğuk sıcaklıklarda tekrar tekrar bağlanarak sızdırmazlığı ve dayanıklılığı kontrol edildi. Ayrıca, gerçek koşulları modellemek amacıyla kasıtlı olarak kusurlu bağlantı durumları yaratıldı, ancak sistem tüm testleri başarıyla geçti.

Uzun Mesafeli Uçuşlarda Yeni Bir Dönem

Şu anda bu teknoloji geliştirme sürecinin başlangıç aşamasında bulunuyor. NASA, gelecekte bunu Ay'a dönüş programı ve Mars'a yapılacak seferler için uyarlamayı planlıyor. Yörüngesel yakıt dolum istasyonları, uzay uçuş stratejisini tamamen değiştirebilir.

Eğer uzay araçları yakıt rezervlerini yörüngede doldurabilirse, tüm yakıtı Dünya yüzeyinden taşımaları gerekmeyecektir. Bu da şu imkanları sağlar:

  • Uzay araçlarının taşıma kapasitesinin artırılması;
  • Uzun mesafeli görevlerin maliyetinin önemli ölçüde düşürülmesi;
  • Daha büyük ve daha karmaşık bilimsel araçların uzaya gönderilmesi;
  • Gezegenler arası uçuşların süresinin uzatılması.
Uzmanlara göre, bu tür "yakıt istasyonları" uzay ekonomisinin oluşmasına ve insanlığın derin uzayı keşfetme adımlarına temel teşkil edecektir.

NASAUzayTeknolojiMarsİnovasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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