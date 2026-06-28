Lionel Messi bir rekor daha kırdı: Arjantin Ürdün'ü mağlup etti

Arjantin milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Ürdün ile karşılaştı ve 3-1'lik galibiyet elde etti. Bu karşılaşma sadece takımın gruptaki liderliğini pekiştirmekle kalmadı, aynı zamanda Lionel Messi için bir başka tarihi başarıyla hafızalara kazındı. Efsanevi forvet, turnuva tarihinde üst üste yedi maçta gol atan ilk futbolcu oldu. Goal.com haberine göre.

Lionel Scaloni'nin öğrencileri maça beklendiği gibi büyük bir üstünlükle başladı. İlk dakikalardan itibaren top kontrolünü ele alan "Albiceleste", 14. dakikada skoru açtı. Orta saha oyuncusu Giovani Lo Celso, serbest vuruşu ustalıkla kullanarak rakip ağları sarstı. Bu gol, Arjantin'in hücum potansiyelinin sadece Messi'ye bağlı olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Arjantin üstünlüğünü daha da artırdı. Köşe vuruşunun ardından rakip ceza sahası içinde yapılan kural ihlali sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Lautaro Martínez soğukkanlı bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı tamamen Güney Amerika temsilcisinin kontrolünde geçti.

Ürdün'ün direnci ve Messi'nin cevabı

İkinci yarıda Ürdün milli takımı beklenmedik bir hareketlilik gösterdi. Yedek kulübesinden oyuna giren Mousa Tamari, Arjantin savunmasındaki boşluktan yararlanarak farkı azalttı. Bu gol oyuna bir süreliğine gerginlik getirdi ve Lionel Scaloni, yedek kulübesindeki Lionel Messi'yi oyuna almaya karar verdi.

60. dakikada sahaya giren Messi, beklenen sonucu getirdi. Kendi geleneksel tarzıyla, serbest vuruştan rakip kalenin alt köşesini tam isabetle vurdu. Goal.com'un haberine göre, bu golle Arjantin, 2010 yılındaki Japonya milli takımından sonra bir maçta iki serbest vuruştan gol atan ilk takım oldu.

Grup aşamasını yüzde yüz başarıyla tamamlayan Arjantin, şimdi play-off aşamasında Yeşil Burun Adaları milli takımıyla karşı karşıya gelecek. Miami'de oynanacak bu maç öncesinde, takımın ana forvet ve orta saha oyuncularının formda olması taraftarları mutlu ediyor.