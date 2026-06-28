Xiaomi İlk NAS Ağ Depolama Cihazını Tanıtmaya Hazırlanıyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ürün ekosistemini genişletmeye devam ediyor. Şirket bu kez, veri depolama ve yönetimi için tasarlanmış ilk bireysel ağ depolama cihazı olan Xiaomi Smart Storage'ı piyasaya sürmenin eşiğinde. IT Home tarafından yayınlanan son bilgilere göre, yeni cihazın mühendislik örneğine ait teknik özellikler belli oldu. Ixbt.com haber veriyor.

Bu cihaz, ev ortamında veya küçük ofislerde kişisel bir bulut depolama sistemi oluşturmak isteyenler için tasarlandı. Cihazın ana teknik kalbi olarak Realtek RTD1619B işlemcisi seçilmiş. Sistemin kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla 2 GB RAM ve 8 GB dahili flash bellek ile donatılmış. Bu değerler, cihazın multimedya dosyalarıyla çalışma ve veri aktarım süreçlerinde yüksek verimlilik göstermesine hizmet ediyor.

Yüksek veri kapasitesi ve bağlantı olanakları

Xiaomi Smart Storage, kullanıcılara devasa miktarda bilgi depolama imkanı sunuyor. Cihazda iki disk yuvası bulunuyor ve bunlar toplamda 40 TB'a kadar sabit diskleri (HDD) destekliyor. Bu da binlerce yüksek kaliteli film, on binlerce fotoğraf ve büyük boyutlu çalışma belgelerini tek bir güvenli yerde saklamak için yeterli görülüyor.

Arayüzler konusunda da şirket modern gereksinimleri göz önünde bulundurmuş. Cihaz gövdesinde hızlı veri aktarımı için USB-A 3.0 portu ve video içeriğini doğrudan ekrana aktarmak için HDMI 1.4 çıkışı yer alıyor. Sertifikasyon verilerine göre, NAS cihazı RP05 indeksine sahip ve 12 V voltajlı güç kaynağı ile çalışıyor.

Üretim ve satış koşulları

İlginç olan şu ki, Xiaomi bu cihazın üretiminde video gözetim sistemleri konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Hangzhou Hikvision Electronics ile iş birliği yapıyor. Bu durum, cihazın güvenilirliğinin ve donanım kısmının sağlamlığının bir göstergesi. Cihaz şu an kitlesel fonlama aşamasında olup, açık satışlarının bu yılın 1 Temmuz'undan itibaren başlaması bekleniyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, yukarıda belirtilen parametreler mühendislik örneğine aittir ve nihai ticari versiyonda bazı değişiklikler olabilir. Ancak, Xiaomi markasının fiyat ve kalite dengesi stratejisini göz önüne alırsak, bu NAS cihazının piyasadaki Synology veya QNAP gibi profesyonel markalara göre daha uygun fiyatlı bir alternatif olması bekleniyor. Özbekistan pazarındaki Xiaomi ürünlerine olan yüksek talebi dikkate alırsak, bu cihazın yakında yerel perakendecilerin raflarında görünme olasılığı oldukça yüksek.