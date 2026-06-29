Agentopia: Bilim İnsanları 100 Yapay Zeka Ajanından Oluşan Dijital Bir Toplum Yarattı

·28·Teknoloji
Agentopia: Bilim İnsanları 100 Yapay Zeka Ajanından Oluşan Dijital Bir Toplum Yarattı

Çin'deki Fudan University uzmanlarının öncülük ettiği uluslararası bir araştırmacı grubu, Agentopia adı verilen benzersiz bir sistem tanıttı. Bu proje, yapay zeka (AI) alanındaki en büyük ve en uzun süreli sosyal simülasyon deneyi olup, 100 otonom ajanın sanal bir ortamdaki etkileşimlerini inceliyor. Önceki deneylerin aksine, buradaki AI karakterleri sadece birkaç gün değil, 10 sanal yıl boyunca tam kapsamlı bir yaşam sürüyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Agentopia projesinin temel amacı, yapay zeka modellerini eğitmek için gerekli olan insan verilerinin tükenmesine bir çözüm bulmaktır. Bilim insanları, modellere hazır metinler öğretmek yerine, onlara karmaşık sosyal sistemler içinde kişisel deneyim kazanma imkanı sunmayı teklif ediyorlar. Bu yöntem, yapay zekanın insani karakterleri anlama ve karmaşık durumlarda karar verme yeteneğini önemli ölçüde artırıyor.

Dijital toplumun yapısı ve kuralları

Deneye katılan her bir ajanın kendi biyografisi, karakter özellikleri, yetenekleri ve yaşam amaçları var. Simülasyon sırasında iş arıyor, arkadaşlık kuruyor, buluşmalar organize ediyor ve kararlarının sonuçlarını analiz ediyorlar. Araştırmacılar sistemi test etmek için üç farklı dünya yarattılar: modern bir şehir kompleksi (Apartment), okul ortamı (Campus) ve büyülü bir akademi (Arcane Academy). Her ortamda ajanlar, programlanmamış, beklenmedik sosyal davranışlar sergiledi.

Proje kapsamında Life Reward adı verilen özel bir değerlendirme sistemi getirildi. Burada başarı, geleneksel teknik göstergelerle değil, insani mutluluk kavramına yakın üç kriterle ölçülüyor: sosyal statü, subjektif mutluluk hissi ve maddi refah. Böylece yapay zeka, sadece görevleri yerine getirmeyi değil, "iyi bir hayat" sürmeye çalışmayı öğreniyor.

Sosyal ilişkiler ve duygusal durumlar

İlginç olan şu ki, dijital toplumda insanlara özgü karmaşık durumlar gözlemlendi. Örneğin, bazı ajanlar aşırı iletişim kurma sonucunda "duygusal tükenmişlik" (burnout) durumuna girdi. Bazıları ise yüksek maaşlı bir işten vazgeçip, psikolojik ihtiyaçlarına uygun daha düşük gelirli bir mesleği seçti. Ayrıca, ajanlar arasında kendine özgü kişisel ritüeller ve çok yıllık alışkanlıkların oluştuğu tespit edildi.

Araştırma sonuçları, kariyer ve mutluluk arasındaki çelişkiyi de ortaya koydu. Sadece zenginleşmeye odaklanan ajanlar maddi olarak zengin olsalar da, hayattan memnuniyetsizlik hissini daha fazla yaşadılar. Aksine, sosyal ilişkilere ve dostluğa vakit ayıran karakterler kendilerini çok daha mutlu hissettiler. Ixbt.com verilerine göre, bu deney AI modellerinin insaniyet seviyesini yüzde 23,7 oranında artırdı.

Agentopia sadece The Sims oyunu gibi bir simülatör değil, yapay zeka gelişiminde yeni bir aşamadır. Eğer bu konsept kendini kanıtlarsa, gelecekte AI modelleri insanlığın yarattığı metinleri okumayı bırakıp, kendi sanal yaşam deneyimleri aracılığıyla bilgi edinmeye başlayacak. Bu da teknolojinin daha akıllı ve "canlı" olmasına yol açacak.

Yapay ZekaAgentopiaTeknolojiAraştırmaDijital Toplum
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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