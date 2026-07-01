Google, saniyeler içinde görseller oluşturan Nano Banana 2 Lite modelini tanıttı

Yapay zeka alanındaki yarış yeni bir aşamaya geçiyor. Google, görsel ve video oluşturmaya odaklanan Nano Banana 2 Lite modelini resmen duyurdu. Bu yeni versiyon, önceki nesillere göre önemli ölçüde daha hızlı çalışması ve uygun maliyetiyle öne çıkıyor. Bu adım, teknoloji devinin görsel içerik üretimi pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Techcrunch.com haberine göre.

Şirketin verdiği bilgilere göre, Nano Banana 2 Lite modeli düşük gecikme süresiyle çalışıyor ve tek bir görseli oluşturmak için sadece dört saniye harcıyor. Bu özelliğin, büyük hacimli görsel materyallerle çalışan uzmanlar ve tasarımcılar için ideal olması bekleniyor. Ixbt.com yayınındaki habere göre, modelin fiyatı da kullanıcılar için oldukça cazip belirlenmiş: 1000 görsel oluşturmak için sadece 0,034 dolar ödeniyor.

Hız ve verimliliğin uyumu

Yeni model, geçen yılki Gemini 3.1 Flash tabanlı Nano Banana ve bu yılın Şubat ayında piyasaya sürülen Nano Banana 2 versiyonlarının devamı niteliğinde. Nano Banana 2 modeli "evrensel iş gücü" olarak tanımlanırken, Lite versiyonu yüksek hız ve büyük hacimli iş akışını sağlamak için optimize edildi. Aynı zamanda Google, karmaşık görevler için tasarlanmış daha pahalı Nano Banana Pro modelini de sunmaya devam ediyor.

Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğe yönelik tüketici tepkilerine rağmen, büyük teknoloji şirketleri bu alana milyarlarca dolar yatırım yapmaya devam ediyor. Google, modellerini temel olarak reklamcılık alanında yardımcı olan kullanışlı araçlar olarak pazarlıyor. Ancak, yapay zekanın Hollywood film endüstrisine yaklaşması, yaratıcı topluluklarda ciddi endişelere yol açıyor.

Özellikle Google'ın ünlü A24 film stüdyosu ile imzaladığı 75 milyon dolarlık sözleşme, hayranlar ve sinema yaratıcıları tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Buna rağmen, Nano Banana 2 Lite şimdiden Google AI Studio, Gemini API ve Gemini Enterprise Agent Platform üzerinden kullanıma sunuldu. Şirket, eski Nano Banana modelini artık "legacy" (miras) olarak adlandırıyor ve yeni versiyona geçilmesini tavsiye ediyor.

Video içerik üretiminde yeni imkanlar

Yeni modelin yanı sıra Google, Gemini Omni Flash modelini de geniş kitlelere tanıttı. Bu sistem video içerik üretimine yöneliktir ve her bir saniyelik video çıktısı için 0,10 dolar ücret alınır. Ayrıca şirket, Omni Product Studio adlı yeni bir demo uygulamasını da sergiledi. Bu uygulama, statik görselleri "sinematik e-ticaret videolarına" dönüştürme yeteneğine sahip.

Google kendi blogunda, generatif medya ile çalışmanın sürekli yaratıcı araştırma gerektirdiğini vurguluyor. Yeni modeller sayesinde geliştiriciler, görsel oluşturmadan video düzenlemeye kadar tam bir multimedya deneyimi yaratabilecekler. Bu durum, dijital pazarlama ve içerik üretimi alanında faaliyet gösteren uzmanlar için yeni, ucuz ve hızlı teknolojik kapılar açacaktır.