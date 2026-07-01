Enerjide Devrim: Realta Fusion Termonükleer Reaksiyondan Doğrudan Elektrik Elde Etti

Enerji dünyasında uzun zamandır beklenen dev bir adım atıldı: ABD merkezli Realta Fusion girişimi, termonükleer reaksiyon sonucu oluşan enerjiyi geleneksel ısı aşaması olmadan doğrudan elektrik akımına dönüştürmeyi başardı. Bu teknolojinin gelecekte elektrik üretim verimliliğini keskin bir şekilde artırması ve enerji krizine son vermesi bekleniyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Wisconsin eyaletinde yerleşik olan şirket, 19 Haziran'da gerçekleştirilen deney sırasında WHAM adı verilen bir cihaz yardımıyla plazmadan elde edilen enerjiyle birkaç ampulü yakmayı başardı. TechCrunch'ın haberine göre Realta Fusion, böyle bir sonucu açıkça kanıtlayan dünyadaki ilk özel şirket oldu. Bu başarı, termonükleer füzyonun sadece ısı değil, aynı zamanda doğrudan bir elektrik kaynağı olabileceğini kanıtladı.

Türbinlerden Vazgeçiş ve Yüksek Verimlilik

Günümüzde tüm nükleer ve termik elektrik santralleri aynı prensiple çalışır: yakıt suyu ısıtır, oluşan buhar türbini döndürür ve jeneratör elektrik üretir. Ancak bu süreçte enerjinin büyük bir kısmı israf olur. Örneğin, modern nükleer santrallerin verimliliği yalnızca yüzde 33 civarındadır. Realta Fusion'ın sunduğu yöntemde ise bu oran yüzde 90'a ulaşabilir.

Şirketin kurucusu Kieran Furlong'un açıklamasına göre, termonükleer reaksiyon sonucu oluşan yüklü helyum çekirdeklerinin (alfa parçacıkları) enerjisini doğrudan yakalıyorlar. Bu süreç bir "elektrik çarkı" gibi çalışıyor: elde edilen akımın bir kısmı reaktördeki plazmayı ısıtmak için geri yönlendirilirken, geri kalanı tüketicilere iletiliyor.

Ticari Beklentiler ve Gelecek Planları

Termonükleer enerji alanındaki temel sorun, reaksiyonu sürdürmek için harcanan enerjinin üretilen enerjiden fazla olmasıdır. Realta Fusion şirketinin uyguladığı doğrudan dönüştürme yöntemi bu engelin aşılmasına yardımcı oluyor. Hesaplamalara göre bu teknoloji, ticari santrallerin toplam gücünü yüzde 20-30 oranında artırma imkanı sağlıyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu alanda sadece Realta Fusion çalışmıyor. Sam Altman tarafından desteklenen Helion girişimi de reaktörlerinde doğrudan enerji elde etmeyi planlıyor, ancak henüz sonuçlarını kamuoyuna sunmadılar. Bu durum Realta Fusion şirketini yarışta lider konuma getiriyor.

Özbekistan gibi enerji kaynaklarına olan ihtiyacı artan ülkeler için bu tür teknolojiler gelecekte stratejik önem kazanabilir. Eğer termonükleer füzyon ticari aşamaya geçerse, çevre dostu, sınırsız ve güvenli bir enerji kaynağına dönüşecektir. Şimdilik bilim insanları, laboratuvar ortamındaki başarıyı endüstriyel ölçeğe taşımak üzerinde çalışıyorlar.