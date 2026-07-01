Sony Oyun Dünyasında Devrim Yapıyor: PlayStation Disk Dönemi 2028'de Sona Eriyor

·4·Teknoloji
Sony Oyun Dünyasında Devrim Yapıyor: PlayStation Disk Dönemi 2028'de Sona Eriyor

Japon teknoloji devi Sony, oyun endüstrisi tarihinin en keskin dönüm noktalarından birini duyurdu. Şirketin resmi açıklamasına göre, Ocak 2028'den itibaren PlayStation platformu için yeni oyunların fiziksel disklerde yayınlanması tamamen durdurulacak. Bu adım, konsol oyunları dünyasının tamamen dijital formata geçişi anlamına geliyor ve koleksiyonerler için uzun yıllardır süregelen bir geleneğin sona erdiğine işaret ediyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Sony Interactive Entertainment temsilcileri, bu kararın modern tüketici davranışlarına dayandığını vurguladı. Günümüzde oyuncuların büyük çoğunluğu, oyunları mağazadan satın almak yerine internet üzerinden indirmeyi tercih ediyor. 2028'deki kısıtlamadan sonra, tüm yeni projeler yalnızca PlayStation Store ve diğer lisanslı dijital platformlar aracılığıyla satışa sunulacak.

Dijital Formatın Mutlak Üstünlüğü

İstatistiksel veriler, fiziksel disklere olan talebin yıldan yıla keskin bir şekilde azaldığını gösteriyor. Sony'nin 2025 mali yılı dördüncü çeyrek raporuna göre, PS4 ve PS5 oyun satışlarının %85'i dijital indirmelerden oluştu. Fiziksel kopyalar ise toplam pazarın yalnızca %15'ini oluşturdu. Bu gösterge, şirketi üretim zincirini ve lojistik maliyetlerini yeniden gözden geçirmeye zorladı.

Oyun endüstrisindeki bu eğilim, perakende satış ağlarına da ciddi darbe vuruyor. Örneğin, dünyanın en büyük oyun mağazaları zinciri olan GameStop, son iki yıl içinde 1300'den fazla şubesini kapatmak zorunda kaldı. Özbekistan pazarında da son yıllarda yurt dışından disk getirmenin azaldığı ve kullanıcılar arasında dijital hesaplar üzerinden satın alımın popülerleştiği gözlemleniyor.

Eski Konsollar ve Koleksiyonerlerin Tepkisi

Yeni karar yalnızca gelecekteki oyunlar için geçerli olup, 2028'e kadar çıkarılan tüm diskler dolaşımda kalmaya devam edecek ve kullanılmaya devam edilebilecek. Ancak birçok oyuncu bu haberi endişeyle karşıladı. Yakın zamanda Grand Theft Auto 6 oyununun "fiziksel" sürüm kutusunda disk yerine yalnızca indirme kodu olacağı yönündeki haberler, hayranların sert tepkisine neden olmuştu.

Ayrıca Sony, eski nesil konsol sahipleri için de tatsız bir haber hazırladı. Şirket, bu yıl bazı bölgelerde, önümüzdeki yıl ise dünya genelinde PlayStation 3 ve PlayStation Vita için PlayStation Store hizmetini durduracak. Bu durum, söz konusu cihazlar için yeni dijital içerik satın alma imkanının tamamen ortadan kalkacağı anlamına geliyor. Daha önce satın alınan oyunları indirme imkanı ise şimdilik korunacak.

Uzmanlara göre, Sony'nin bu kararı Microsoft ve Nintendo gibi rakipleri de benzer adımlar atmaya teşvik edebilir. Yakın gelecekte oyun konsollarının disk sürücüsüz (Digital Edition) versiyonlarının standart hale gelmesi bekleniyor; bu da cihaz fiyatlarının biraz düşmesine ancak kullanıcıların internet hızına olan bağımlılığının artmasına yol açacak.

SonyPlayStationOyunlarTeknolojiPS5
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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