Google, Mac Kullanıcıları İçin Yeni Gemini Spark Yapay Zeka Aracısını Tanıttı

Google, en gelişmiş yapay zeka aracısı olan Gemini Spark'ın artık macOS işletim sisteminde de kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu gelişme, teknoloji devinin kişisel bilgisayarlar için tasarlanan AI asistanları pazarındaki konumunu önemli ölçüde güçlendiriyor. Artık Mac kullanıcıları, karmaşık dijital görevleri doğrudan cihazlarındaki dosyalarla entegre bir şekilde gerçekleştirme imkanına sahip olacaklar. Techcrunch.com haber veriyor.

Gemini Spark sadece bir chatbot değil, aynı zamanda kullanıcının dijital yaşamını yönetmesine yardımcı olan tam kapsamlı bir aracıdır. ixbt.com verilerine göre bu asistan, bilgisayardaki mevcut dosyaları düzenleme, analiz etme ve yeni Google Workspace belgeleri veya elektronik tabloları için temel kaynak olarak kullanma imkanı tanıyor. Örneğin, sistem bilgisayar hafızasındaki faturaları otomatik olarak bir bütçe tablosuna dönüştürebilir.

Yeni Entegrasyonlar ve Genişletilmiş Özellikler

İlk testler sırasında kullanıcılar tarafından bildirilen şikayetler dikkate alınarak, Google yeni sürümde Google Tasks ve Google Keep uygulamalarıyla bağlantı sağladı. Bu çok önemli bir güncelleme, çünkü basit notları veya alışveriş listelerini Google Docs gibi ağır programlarda saklamak kullanışsızdı. Artık Gemini Spark, kısa hatırlatıcıları doğrudan Keep uygulamasına yerleştirebilir.

Ayrıca Google, üçüncü taraf uygulamalarla olan iş birliklerini de genişletti. Aşağıdaki platformlarla entegrasyon gerçekleştirildi:

Canva — el ilanı ve tasarımlar oluşturmak için;

Dropbox — bulut verileriyle çalışmak için;

Instacart ve OpenTable — yemek siparişi vermek ve restoranlarda rezervasyon yapmak için;

Zillow Rentals — kiralık konut aramak için.

Bir diğer dikkat çekici nokta ise Gemini Spark'ın artık olayları gerçek zamanlı takip etme özelliğine sahip olmasıdır. Bu, spor müsabakaları sonuçlarını, hisse senedi fiyatlarındaki değişimleri veya son haberleri canlı olarak analiz edip kullanıcıya rapor sunabileceği anlamına geliyor. Ayrıca sosyal ağları, blogları ve hava durumu bilgilerini de sürekli kontrol altında tutuyor.

Gelecek Planları ve Kullanım Şartları

Şu an için Gemini Spark (beta sürümü) yalnızca ABD'deki Google AI Ultra abonelerine açıktır. Ancak şirket, yakında işlevselliği daha da genişletme sözü veriyor. Yakın gelecekte kullanıcılar, akıllı telefonları aracılığıyla Mac bilgisayarlarındaki aracısına karmaşık ve çok aşamalı görevler verebilecekler. Örneğin, evden bilgisayardaki belirli bir dosyadan bilgi alma komutu gönderme imkanı doğacak.

Bu adımla Google, temel rakipleri olan Microsoft'un Copilot asistanı ve Anthropic şirketinin Claude Desktop uygulaması ile ciddi bir rekabete giriyor. Mac platformuna giriş, özellikle yaratıcı ve profesyonel kullanıcı kitlesi arasında Gemini ekosisteminin yaygınlaşmasına hizmet edecektir.