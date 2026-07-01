Joan Laporta doğruladı: Barcelona, Julian Alvarez için resmi teklif yaptı

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arjantinli forvet Julian Alvarez'in transferi için Atletico Madrid'e resmi bir teklif yapıldığını açıkça doğruladı. Futbolcunun da kariyerine Camp Nou'da devam etme isteğini belirtmesiyle, bu transferin yaz sezonunun en sansasyonel olaylarından biri olması bekleniyor. Ancak iki kulüp arasındaki müzakereler şu an için çıkmaza girmiş durumda. Goal.com haberine göre belirtildi.

Goal.com'un haberine göre Laporta, yeni bir proje açılış töreninin ardından gazetecilerle yaptığı görüşmede kulüpler arasında resmi temasların başladığını açıkladı. Laporta'nın sözlerine göre Barcelona, Julian Alvarez'i henüz Manchester City'ye transfer olmadan önce de takip ediyordu, ancak o dönemdeki mali zorluklar nedeniyle transferi gerçekleştirememişti. Şimdi ise Katalanlar, dünya şampiyonunu kadrolarına katmak için ciddi adımlar atmaya başladı.

Transfer engelleri ve Atletico Madrid'in tutumu

Müzakerelerin zorlu geçmesinin nedeni, Atletico Madrid yönetiminin katı ve tavizsiz tutumu. Laporta, Madrid kulübünü "hiç esnek olmayan" bir yaklaşım sergilemekle suçladı. Laporta'ya göre Atletico yönetimi, Julian Alvarez'e uygun bir alternatif bulana kadar onu bırakmak istemiyor. Ayrıca Madrid ekibi, Barcelona'nın futbolcuyla sözleşmesi bitmeden iletişime geçmesinden rahatsız olarak FIFA ve İspanya Futbol Federasyonu'na şikayette bulundu.

Julian Alvarez de Arjantin milli takımı maçlarından sonra verdiği röportajda, değişim vaktinin geldiğine işaret etmişti. Forvet oyuncusu, "Atletico yetkilileriyle konuştum, herkes için en iyi yol benim transferim olacaktır, böylece hayallerimi gerçekleştirebilirim" demişti. Laporta ise futbolcunun bu açıklamasının kulüple hiçbir ilgisi olmadığını, bunun tamamen oyuncunun kişisel tercihi olduğunu vurguladı.

26 yaşındaki forvet, geçtiğimiz 2025-26 sezonunda harika sonuçlar elde etti. Tüm kulvarlarda 20 gol atıp 9 asist yaptı. Bu istatistikler, Barcelona'nın hücum hattını güçlendirmek için ideal görülüyor. Laporta, teklifin hala geçerli olduğunu ve Atletico kararını değiştirirse anlaşmanın hızla tamamlanabileceğini belirtti.

Başkanın sözlerine göre, iki kulüp arasında daha önce birçok transfer gerçekleşmiş ve bunlar her zaman karşılıklı anlaşma temelinde çözülmüştü. Ancak bu kez durum biraz gergin. Laporta, Atletico Madrid'in hukuki mercilere başvurmasını anlamsız olarak nitelendirdi ve bu hareketlerin sadece durumu karmaşıklaştırdığını söyledi. Şu an için Barcelona teklifini gözden geçirme niyetinde değil ve Madrid tarafının yanıtını bekliyor.