Elon Musk'a ait xAI şirketi, dünyanın en güçlü Colossus süper bilgisayarının bulunduğu Memphis şehri sakinleri için beklenmedik bir sürpriz hazırladı. SpaceX bünyesindeki Starlink uydu internet sağlayıcısı, bu bölgedeki kullanıcılar için aylık abonelik ücretlerini yüzde 50 oranında düşürdü. Bu girişim, büyük bir teknolojik altyapının yerel topluluk yaşamı üzerindeki olumlu etkisinin nadir bir örneği oldu. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınında belirtildiğine göre, indirimler sadece yeni müşteriler için değil, mevcut kullanıcılar için de geçerli. En dikkat çekici nokta ise, yeni bağlantılar için Starlink donanım satın alma maliyetlerinin tamamen kaldırılmış olması. Normalde birkaç yüz dolar tutan ev interneti kiti, belirlenen bölgede yaşayan halka tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

Yerel topluluğu destekleme stratejisi

Şirket bu adımı, Colossus veri merkezi çevresindeki bölgeleri geliştirmek ve halka teknolojik kolaylıklar sağlamak isteğiyle açıkladı. İndirim sistemi otomatik olarak çalışıyor: kullanıcıların adresi kampanyanın geçerli olduğu bölgeyle eşleşirse, bir sonraki ödeme döngüsünden itibaren faturalarda indirimli fiyatlar yansıyacak. Bunun için müşterilerden herhangi bir ek başvuru veya ayar değişikliği talep edilmiyor.

Ayrıca Starlink, referans programını da genişletti. Mevcut bir kullanıcı arkadaşlarını veya akrabalarını sisteme dahil ederse, her iki taraf da bir aylık ücretsiz hizmetten yararlanma imkanına sahip olacak. Bu strateji, bölgedeki uydu interneti kapsamının hızla maksimum seviyeye çıkarılmasına hizmet ediyor.

Colossus — yapay zeka dünyasındaki en büyük proje

Bilgi olarak eklemek gerekir ki, Memphis'te bulunan Colossus süper bilgisayarı, günümüzde yapay zeka modellerini eğitmek için tasarlanmış dünyanın en güçlü cihazı olarak kabul ediliyor. NVIDIA RTX grafik işlemcilerinden oluşan devasa bir kümeden meydana gelen sistem, xAI şirketinin ChatGPT gibi chatbotlara rakip olan geliştirmelerini mükemmelleştirmeye hizmet ediyor.

Özbekistan koşullarında Starlink hizmetleri henüz resmi olarak geniş kitlelere sunulmamış olsa da, ABD'deki bu tür deneyimler, teknoloji devlerinin kendi altyapılarının bulunduğu bölgelere karşı sosyal sorumluluklarını gösteriyor. Bu tür indirimler, büyük projelerin neden olabileceği gürültü veya enerji tüketimi gibi rahatsızlıklar karşılığında yerel halka verilen özel bir tazminat olarak da görülüyor.

Uzmanlara göre, Elon Musk'ın bu taktiği diğer teknoloji şirketleri için de örnek olabilir. Veri merkezleri ve süper bilgisayarlar çevresinde yaşayan halka özel ayrıcalıklar tanınması, inovasyonların toplum tarafından daha sıcak karşılanmasını sağlayacaktır.