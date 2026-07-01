Venice AI girişimi 1 milyar dolarlık bir "unicorn"a dönüştü

Yapay zeka teknolojileri geliştikçe, kullanıcıların kişisel veri güvenliği konusu giderek daha kritik hale geliyor. Gizlilik odaklı Venice AI platformu, bu ihtiyacı başarıyla karşılayarak kısa sürede teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şirket, ilk dış yatırım turunda 65 milyon dolar toplayarak piyasa değerini 1 milyar dolara ulaştırdı ve resmen "unicorn" statüsü kazandı. Techcrunch.com haberine göre.

Venice AI, kullanıcılara OpenAI ve Anthropic gibi devlerin geliştirmeleri de dahil olmak üzere 200'den fazla farklı yapay zeka modelini kullanma imkanı sunuyor. Ancak temel fark, platformun kullanıcı sorgularını tamamen anonimleştirmesidir. TechCrunch'ın haberine göre, tüm veriler istemci tarafında şifreleniyor ve Venice sunucularında hiçbir kişisel veri saklanmıyor.

Gizlilik ve sansürsüz modeller

Günümüzde birçok AI sistemi katı filtreler ve kısıtlamalar altında çalışıyor. Venice AI ise kendi veri merkezlerinde açık kaynaklı (open-source) "sansürsüz" modeller barındırıyor. Bu, kullanıcıların teknolojinin tüm potansiyelinden herhangi bir kurumsal kısıtlama olmaksızın yararlanmasını sağlıyor. Şirketin kurucusu Erik Voorhees, yapay zekanın tıpkı Bitcoin gibi nötr bir araç olması gerektiğini vurguluyor.

Platformun büyüme hızı dikkat çekici: iki yıllık faaliyet süresince siteyi 850 binden fazla tekil ziyaretçi ziyaret etti ve aktif kullanıcı sayısı 3 milyonu aştı. Sistem üzerinden günde ortalama 1,7 milyon API sorgusu gerçekleştiriliyor. En önemlisi, şirket şimdiden kâra geçti ve yıllık geliri 70 milyon doları aşmış durumda.

Yatırımlar ve gelecek planları

A serisi yatırım turu, Dragonfly kripto-venture fonu tarafından yönetildi. Ayrıca sürece Coinbase Ventures ve North Island Ventures gibi büyük yatırımcılar da katıldı. Bu durum, Venice AI projesinin sadece yapay zeka için değil, aynı zamanda blokzincir ve kripto topluluğu için de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Erik Voorhees'e göre, insanların her adımının ve sorgusunun izlenmesi, herhangi bir yanlış sorudan daha tehlikelidir. Venice AI, şifreleme teknolojileri aracılığıyla dijital özgürlüğü korumayı hedefliyor. Şu anda platformun ücretli aboneleri için "end-to-end" şifreleme fonksiyonu da mevcut ve bu, güvenlik seviyesini daha da artırıyor.

Bu başarı, yapay zeka pazarında yeni bir trend belirliyor. Kullanıcılar artık sadece akıllı botlar değil, aynı zamanda özel hayatlarına müdahale etmeyen güvenli teknolojiler arıyor. Venice AI ise bu pazarda liderliği ele almaya hazır görünüyor.