Venice AI girişimi 1 milyar dolarlık bir "unicorn"a dönüştü

·7·Teknoloji
Venice AI girişimi 1 milyar dolarlık bir "unicorn"a dönüştü

Yapay zeka teknolojileri geliştikçe, kullanıcıların kişisel veri güvenliği konusu giderek daha kritik hale geliyor. Gizlilik odaklı Venice AI platformu, bu ihtiyacı başarıyla karşılayarak kısa sürede teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şirket, ilk dış yatırım turunda 65 milyon dolar toplayarak piyasa değerini 1 milyar dolara ulaştırdı ve resmen "unicorn" statüsü kazandı. Techcrunch.com haberine göre.

Venice AI, kullanıcılara OpenAI ve Anthropic gibi devlerin geliştirmeleri de dahil olmak üzere 200'den fazla farklı yapay zeka modelini kullanma imkanı sunuyor. Ancak temel fark, platformun kullanıcı sorgularını tamamen anonimleştirmesidir. TechCrunch'ın haberine göre, tüm veriler istemci tarafında şifreleniyor ve Venice sunucularında hiçbir kişisel veri saklanmıyor.

Gizlilik ve sansürsüz modeller

Günümüzde birçok AI sistemi katı filtreler ve kısıtlamalar altında çalışıyor. Venice AI ise kendi veri merkezlerinde açık kaynaklı (open-source) "sansürsüz" modeller barındırıyor. Bu, kullanıcıların teknolojinin tüm potansiyelinden herhangi bir kurumsal kısıtlama olmaksızın yararlanmasını sağlıyor. Şirketin kurucusu Erik Voorhees, yapay zekanın tıpkı Bitcoin gibi nötr bir araç olması gerektiğini vurguluyor.

Platformun büyüme hızı dikkat çekici: iki yıllık faaliyet süresince siteyi 850 binden fazla tekil ziyaretçi ziyaret etti ve aktif kullanıcı sayısı 3 milyonu aştı. Sistem üzerinden günde ortalama 1,7 milyon API sorgusu gerçekleştiriliyor. En önemlisi, şirket şimdiden kâra geçti ve yıllık geliri 70 milyon doları aşmış durumda.

Yatırımlar ve gelecek planları

A serisi yatırım turu, Dragonfly kripto-venture fonu tarafından yönetildi. Ayrıca sürece Coinbase Ventures ve North Island Ventures gibi büyük yatırımcılar da katıldı. Bu durum, Venice AI projesinin sadece yapay zeka için değil, aynı zamanda blokzincir ve kripto topluluğu için de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Erik Voorhees'e göre, insanların her adımının ve sorgusunun izlenmesi, herhangi bir yanlış sorudan daha tehlikelidir. Venice AI, şifreleme teknolojileri aracılığıyla dijital özgürlüğü korumayı hedefliyor. Şu anda platformun ücretli aboneleri için "end-to-end" şifreleme fonksiyonu da mevcut ve bu, güvenlik seviyesini daha da artırıyor.

Bu başarı, yapay zeka pazarında yeni bir trend belirliyor. Kullanıcılar artık sadece akıllı botlar değil, aynı zamanda özel hayatlarına müdahale etmeyen güvenli teknolojiler arıyor. Venice AI ise bu pazarda liderliği ele almaya hazır görünüyor.

Venice AIYapay ZekaStartupGizlilikTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sony Oyun Dünyasında Devrim Yapıyor: PlayStation Disk Dönemi 2028'de Sona EriyorSony Oyun Dünyasında Devrim Yapıyor: PlayStation Disk Dönemi 2028'de Sona EriyorBugün, 19:30Elon Musk Memphis sakinleri için Starlink fiyatlarını yarıya indirdiElon Musk Memphis sakinleri için Starlink fiyatlarını yarıya indirdiBugün, 19:25Kasiyere gerek kalmadı: Rusya'da nakit kabul eden self-servis kasalar devreye girdiKasiyere gerek kalmadı: Rusya'da nakit kabul eden self-servis kasalar devreye girdiBugün, 18:52Meta Yapay Zeka Altyapısını Kiralamayı PlanlıyorMeta Yapay Zeka Altyapısını Kiralamayı PlanlıyorBugün, 18:51Çin Televizyon Pazarına Devrim: 75 İnç Modeller Liderliği Ele GeçirdiÇin Televizyon Pazarına Devrim: 75 İnç Modeller Liderliği Ele GeçirdiBugün, 18:29Tesla ve Intel İş Birliği: Terafab Projesinin Başına Deneyimli Uzman AtandıTesla ve Intel İş Birliği: Terafab Projesinin Başına Deneyimli Uzman AtandıBugün, 17:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı