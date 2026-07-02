Tesla Satış Rekoru Kırdı: İkinci Çeyrekte Beklenmedik Artış Kaydedildi

Elektrikli araç pazarının lideri Tesla, bu yılın ikinci çeyreği sonuçlarında beklenenden çok daha yüksek rakamlar sergiledi. Şirketin raporuna göre, bu dönemde 480.000'den fazla araç sahiplerine teslim edildi ve bu rakam birinci çeyrekteki göstergeden 120.000 adet daha fazladır. Bu sonuç, ABD pazarındaki genel düşüşe rağmen Tesla markasına olan ilginin hala yüksek olduğunu göstermektedir. Techcrunch.com haber veriyor.

Üretim kapasitesinde de önemli bir artış gözlemlendi. Tesla, Nisan-Haziran ayları boyunca toplam 451.758 aracın banttan indiğini bildirdi. Teslim edilen araçların büyük bir kısmı, yani 442.936 adedi Model 3 sedanlar ve Model Y crossover'lardan oluşuyor. Bu modeller, şirketin en popüler ve uygun fiyatlı ürünleri olarak küresel pazardaki konumlarını korumaya devam ediyor.

Teslim edilen geri kalan 12.364 araç "diğer modeller" kategorisine dahil edildi. Buna fütüristik tasarımlı Cybertruck pikabı ile premium segmentteki Model S ve Model X SUV'lar dahildir. Uzmanlara göre, Cybertruck üretim hacmindeki artış şirketin toplam gelir göstergelerine olumlu etki etmeye başladı.

Pazar Analizi ve Beklentiler

Bu çeyrek sonuçları, Tesla tarihinin en iyi ikinci çeyrek göstergesi olarak kaydedildi. Wall Street analistlerinin tahminlerinin önemli ölçüde geride kalması, yatırımcıların güvenini daha da pekiştirdi. Bu, şirketin yaklaşık yarım milyon araç satmayı başardığı 2025'in üçüncü çeyreğinden sonraki en yüksek satış hacmidir.

Son iki yıldır Tesla, toplam satış hacmindeki düşüş trendiyle mücadele ediyordu. Ancak ikinci çeyrek sonuçları, şirketin bu olumsuz akışı durdurmanın yollarını bulduğunu gösterdi. Bu, temel olarak coğrafi genişleme, yani yeni pazarlara giriş ve mevcut modellerin daha uygun fiyatlı konfigürasyonlarının sunulmasıyla başarıldı.

Özbekistan pazarında da Tesla araçlarına olan talebin arttığı gözlemleniyor. Resmi bayilik merkezleri olmasa da, özel ithalatçılar aracılığıyla Model 3 ve Model Y modelleri yerel yollarda artmaya başladı. Küresel ölçekteki fiyat düşüşlerinin ve üretimin stabilize olmasının, yerel tüketiciler için elektrikli araçları daha erişilebilir kılması bekleniyor.

Elon Musk liderliğindeki şirket, gelecek çeyreklerde de büyüme hızını korumayı hedefliyor. Bunun için Tesla, otopilot sistemini ve batarya teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Analistler, şirketin Cybertruck üretimini daha da genişletmesi durumunda, yıl sonuna kadar yeni rekorların kırılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.