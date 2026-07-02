Infantino'dan Özbekistan'a etkileyici mesaj

·1·Spor
Infantino'dan Özbekistan'a etkileyici mesaj

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'ndaki tarihi çıkışını özel olarak takdir etti.

Resmi sayfasında, milli takımımızın büyük hayallerin gerçekleşebileceğini tüm dünyaya kanıtladığını belirterek, gelecek turnuvalarda başarılar diledi.

«Büyük hayallerin gerçekleşebileceğini kanıtladınız»

FIFA Başkanı, Özbekistan'ın ilk kez Dünya Kupası'na katılımını, ülke futbolu için devasa bir olay olarak değerlendirdi.

Infantino, «Tüm dünyaya ve kendi ülkenizdeki insanlara her türlü büyük hayalin gerçekleşebileceğini kanıtladınız» diye yazdı.

Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanması, milyonlarca taraftarın uzun yıllardır beklediği tarihi bir sonuç oldu.

İlk golü stadyumda izledi

Gianni Infantino, Özbekistan'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golüne stadyumda bizzat tanıklık ettiğini de hatırlattı.

«FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk golünüzü stadyumda kendi gözlerimle gördüğüm için, o an sizin ve taraftarların nasıl bir heyecan yaşadığınızı çok iyi biliyorum» dedi.

Bu gol, milli futbol tarihinde yeni bir sayfa açtı ve tüm ülkeye unutulmaz duygular yaşattı.

Tarihi deneyim büyük bir itici güç olacak

FIFA Başkanı, Özbekistan'ın Dünya Kupası katılımının sadece tek bir turnuva sonucuyla sınırlı kalmayacağına olan güvenini dile getirdi.

Ona göre, Dünya Kupası'nda kazanılan deneyim, ülkede futbolun daha da yaygınlaşmasına ve gelişmesine hizmet edecek.

Infantino, «Bu tarihi deneyimin Özbekistan'da futbolun daha da gelişmesine büyük bir itici güç vereceğine eminim» diye yazdı.

«Gelecek için başarılar dilerim»

Gianni Infantino, mesajının sonunda Özbekistan milli takımına gelecek turnuvalarda başarılar diledi.

FIFA Başkanı, «Gelecekte size başarılar dilerim!» dedi.

FIFA Başkanı'nın bu sözleri, Özbekistan'ın tarihi çıkışının uluslararası futbol camiası tarafından da yüksek takdir topladığını gösterdi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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