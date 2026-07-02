Intel Ucuz Bilgisayar Pazarını Korumak İstiyor: Eski İşlemci Üretimi Yeniden Başlıyor

·27·Teknoloji
Intel Ucuz Bilgisayar Pazarını Korumak İstiyor: Eski İşlemci Üretimi Yeniden Başlıyor

Dünyanın önde gelen çip üreticisi Intel, kişisel bilgisayar pazarında beklenmedik bir strateji uygulamaya karar verdi. Şirket sadece yeni nesil ürünlere odaklanmakla kalmayıp, eski nesil işlemcilerin üretimini yeniden canlandırmayı ve tedarik hacmini artırmayı planlıyor. Bu adım, öncelikle bütçe dostu sistemlerin kurulum maliyetlerini düşürmeye yönelik. Ixbt.com haberi veriyor.

Channel Gate kaynağına göre, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren Intel, Core 10 ve Core 12. nesil işlemcilerini piyasaya büyük miktarlarda sürmeye başlayacak. En ilginç nokta ise, şirketin üretimden kalkması beklenen Core 13 ve Core 14 (Raptor Lake) modellerini de yeniden üretim bandına almayı hedeflemesi. Bu karar, teknoloji dünyasında nadiren rastlanan bir durumdur.

DDR4 Belleğin Önemi ve Pazar Konjonktürü

Böyle bir kararın alınmasının temel nedenlerinden biri, bellek pazarındaki durumdur. Şu anda modern DDR5 bellek modüllerinin fiyatları yüksek kalmaya ve artmaya devam ediyor. Intel ise DDR4 belleği destekleyen eski platformları (örneğin LGA1700) piyasada tutarak kullanıcılara daha ucuz alternatifler sunmak istiyor.

Distribütörlere, perakende satışta özellikle DDR4 tabanlı sistemleri daha aktif bir şekilde tanıtmaları tavsiye ediliyor. Bu, fiyat faktörünün kritik olduğu Özbekistan gibi pazarlar için de oldukça güncel bir konu. Çünkü yeni bir platforma geçmek sadece işlemciyi değil, aynı zamanda daha pahalı bir anakart ve bellek satın almayı da gerektiriyor. Eski nesil çipler ise performans ve fiyat dengesiyle hala rekabetçi kalmaya devam ediyor.

Gelecek Planları: Raptor Lake Next

Ayrıca içeriden gelen bilgiler, Intel'in 2027 yılında tanıtılması muhtemel Raptor Lake Next ailesi hakkında da detaylar veriyor. Tahminlere göre, bu işlemciler Core 200 serisine dahil olacak ve mevcut mimarinin biraz geliştirilmiş bir versiyonu olacak. Bu durum, Intel'in en başarılı platformlarından biri olan LGA1700 soketinin ömrünü maksimum düzeyde uzatmak istediğini gösteriyor.

Özetle, Intel'in bu stratejisi bilgisayar toplamak isteyen ancak yüksek bütçeler ayırmaya hazır olmayan kullanıcılar için ideal olabilir. Şirket, modern DDR5 sistemlerini yalnızca yüksek performansa ihtiyaç duyan profesyonel kullanıcılara yönlendirirken, kitlesel segment için güvenilir ve ucuz eski modelleri geri getiriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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