Samsung'dan beklenmedik karar: Yeni akıllı telefonlar için ücretsiz depolama kampanyası sona erdi

·636·Teknoloji
Samsung'dan beklenmedik karar: Yeni akıllı telefonlar için ücretsiz depolama kampanyası sona erdi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonlarının tanıtımı öncesinde uzun yıllardır sürdürdüğü bir gelenekten vazgeçme kararı aldı. Şirket, yeni cihazlar için ön sipariş veren müşterilere sunulan ücretsiz depolama alanı yükseltme bonusunu kaldırıyor. Bu gelişme, Ixbt.com tarafından Samsung Austria biriminden sızan bilgilere dayandırılarak duyuruldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Samsung, birkaç yıldır Galaxy S ve Galaxy Z serileri gibi amiral gemisi cihazlarının satışa çıkmasından önce en cazip kampanyalardan birini sunuyordu. Bu kampanya kapsamında müşteri, 256 GB depolama alanına sahip model fiyatına 512 GB kapasiteli cihazı veya 512 GB fiyatına 1 TB versiyonu alabiliyordu. Bu strateji, yeni modellerin ilk satış rakamlarını ciddi oranda artırmaya yardımcı oluyordu.

Ücretsiz bonus yerine indirim

Yeni kurallara göre artık depolama alanını ücretsiz yükseltmek yerine, yüksek konfigürasyonlu modeller için belirli bir miktarda indirim sunulacak. Örneğin, 512 GB kapasiteli model için 100 Euro, 1 TB kapasiteli amiral gemisi için ise 200 Euro tutarında bir fiyat indirimi yapılması bekleniyor. Bu durum bir miktar tasarruf sağlasa da, önceki tamamen ücretsiz hizmetle karşılaştırıldığında kullanıcıların maliyetlerinin artacağı kesin.

Hatırlatalım, yarın 22 Temmuz'da Taşkent saatiyle 19:00'da gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde şirket bir dizi yeni ürün tanıtacak. Bunlar arasında Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 gibi katlanabilir akıllı telefonların yanı sıra Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 akıllı saatleri de yer alıyor.

Özbekistan pazarında da Samsung akıllı telefonları oldukça popülerdir ve resmi bayiler genellikle küresel kampanyaları yerel müşteriler için de uygulardı. Eğer bu değişiklik tüm Avrupa ve Asya bölgeleri için geçerli olursa, Özbek teknoloji tutkunları da yeni katlanabilir cihazları satın alırken daha fazla harcama yapmak zorunda kalacaklar.

Şimdilik bu değişikliklerin sadece Avusturya pazarı için onaylandığı belirtilse de sektör analistleri, bunun dünya genelinde uygulanacak yeni bir pazarlama stratejisinin parçası olduğunu vurguluyor. Şirketin bu yolla operasyonel kârını artırmayı ve premium segmentteki marjını korumayı hedeflediği düşünülüyor.

Yeni Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modellerinin sadece tasarımlarıyla değil, aynı zamanda Galaxy AI yetenekleriyle de öne çıkması bekleniyor. Ancak fiyat politikasındaki bu tür değişiklikler, en sadık müşteriler arasında bir miktar tepkiye neden olabilir. Nihai detaylar yarınki resmi tanıtımda netleşecek.

SamsungGalaxy Z Fold 8Akıllı TelefonTeknolojiGalaxy Unpacked
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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