Ferrari şirketinin ilk elektrikli aracına talep beklenenden yüksek oldu

·31·Teknoloji
Ferrari şirketinin ilk elektrikli aracına talep beklenenden yüksek oldu

Mayıs ayında kamuoyuna tanıtılan Ferrari markasının tarihteki ilk elektrikli otomobili Luce modeli, internet kullanıcıları ve oto ekspertleri tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak Financial Times'ın haberine göre, tüm şüphe ve olumsuz değerlendirmelere rağmen bu beş koltuklu araca olan talep beklenenden de yüksek çıktı ve şirket bu yılki satış planını sadece iki ayda tamamladı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekir ki tanıtım gününden sonra internette Luce modelinin dış görünümü Nissan Leaf otomobiline benzetilmiş ve tasarımı sert bir şekilde eleştirilmişti. Hatta Ferrari'nin eski başkanı Luca Cordero di Montezemolo da bu eleştirmenler arasında yer aldı. Olumsuz tepkiler fonunda Ferrari hisseleri tanıtımdan hemen sonraki gün yüzde 8 oranında değer kaybetmiş ve internetteki birçok gözlemci bu elektrikli otomobilin başarısız olacağını tahmin etmişti.

Ünlü tasarımcıların emeği ve alıcıların güveni

Ancak internetteki hoşnutsuzluklar gerçek alıcıların ilgisini etkilemedi. Ünlü tasarımcı Jony Ive ve onun LoveFrom şirketi işbirliğiyle yaratılan bu özgün beş koltuklu spor otomobil, alıcılarını hızla buldu. Otomotiv uzmanlarına göre ekran üzerinden görülen tasarım gerçek hayattakinden farklı olabilir ve arabayı yakından gören varlıklı müşteriler sipariş vermeye karar verdiler.

Bilgilere göre Ferrari, fiyatı 555 000 euro (yaklaşık 630 000 ABD doları) olan bu elektrikli otomobilden 500 adet civarında satmayı planlıyordu. Bu rakama sadece iki ayda ulaşıldığı, marka hayranlarının fiyattan bağımsız olarak yeni ürünü satın almaya hazır olduğunu gösterdi. Geçen yıl altı haneli rakamlarla değerlendirilen 13 binden fazla araç satan şirket için 500 elektrikli otomobili müşterilerine ulaştırmak zor olmadı.

Çin pazarı ve ilk değerlendirmeler

Önceki raporlara dayanarak, satılan otomobillerin en az yüzde 20'sinin Çin pazarına yönlendirilmesi bekleniyor. Çinli alıcıların modern, hızlı ve dört kapılı elektrikli otomobilleri tercih etmesi nedeniyle Luce modelinin tam olarak bu pazarın taleplerine uygun olduğu vurgulandı. Otomobilin teknik imkanları ve sürüş özellikleri hakkındaki ilk incelemeler de onun gerçek Ferrari ruhuyla sürüldüğünü doğruluyor.

Kaputundaki ünlü şahlanan at amblemi ve üst düzey mühendislik çözümleri eleştirmenlerin tüm tahminlerini boşa çıkardı. İnternetteki şüphelere rağmen Ferrari, ilk elektrikli taşıtıyla da pazarda başarılı olunabileceğini pratikte kanıtladı.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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