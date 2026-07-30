Intel Nova Lake İşlemcileri Güçlü Grafik Çekirdeğiyle Geliyor

Intel, gelecek nesile ait Nova Lake adlı masaüstü bilgisayar işlemci serisini hazırlıyor. Yeni serinin en önemli özelliği, son derece güçlü bir entegre grafik çekirdeğine sahip modellerin ortaya çıkması olacak. ixbt.com'a göre, bu konudaki ilk detaylar tanınmış içeriden bilgi sızdıran (insider) Jaykihn tarafından açıklandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Anlaşıldığı üzere, bu serideki bazı yeni işlemciler en gelişmiş Panther Lake cihazlarının grafik yeteneklerine yaklaşan güçlü bir iGPU ile donatılacak. Nihai ticari ismi farklı olabilse de, teknik olarak bu 12 Xe çekirdeğine sahip Arc B390 grafik çipiyle benzer bir çözüm olacak. Ancak mimari açısından önemli bir fark var — şirket bu sefer Xe3 yerine güncellenmiş Xe3P mimarisini kullanacak.

Teknik Özellikler ve İmkanlar

İçeriden sızdırılan bilgilere göre, söz konusu işlemciler toplam 16 çekirdeğe sahip olup 4+8+4 konfigürasyonunda çalışacak. Ayrıca cihazın ısıl tasarım gücü (TDP) 65 W seviyesinde belirlenmiş. Bu gösterge, yeni ürünlerin en üst düzey amiral gemisi serisine dahil olmayacağını, dolayısıyla fiyatlarının da kullanıcılar için bütçe dostu olması gerektiğini gösteriyor.

Uzmanlara göre, bu tür işlemcilerin grafik performansı standart Arc B390 çözümlerinden belirgin şekilde daha yüksek olacak. Bunun arkasında iki temel faktör yatıyor: birincisi güç limitinin artırılmış olması, ikincisi ise yeni nesil Xe3P mimarisinin kullanılmasılması. Sonuç olarak kullanıcılar, harici diskret ekran kartlarına ihtiyaç duymadan yüksek grafik verimliliği elde etme imkanına sahip olacaklar.

Beklenen Yeni Neslin Beklentileri

Hatırlatmak gerekirse, bu bilgileri yayan Jaykihn geçmişte de doğru haberleriyle tanınıyordu. Özellikle Core Ultra 9 285K test sonuçları hakkında bilgi veren ilk kişilerden biri olmuş ve Core Ultra 200S serisinin tüm yapısını önceden tarif etmişti. Bu nedenle Nova Lake işlemcileri hakkındaki son bilgileri teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor.

Şimdilik Intel resmi olarak yeni neslin tüm detaylarını açıklamamış olsa da, 65 W güç sınırına sahip bu tür güçlü iGPU çipleri orta segment bilgisayar pazarında önemli bir yer edinmesi bekleniyor. Bu durum, gelecekte ek ekran kartına ihtiyaç duymayan güçlü ve tasarruflu iş istasyonlarının toplanmasına olanak tanıyacak.