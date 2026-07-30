Intel Nova Lake İşlemcileri Güçlü Grafik Çekirdeğiyle Geliyor

·0·Teknoloji
Intel Nova Lake İşlemcileri Güçlü Grafik Çekirdeğiyle Geliyor

Intel, gelecek nesile ait Nova Lake adlı masaüstü bilgisayar işlemci serisini hazırlıyor. Yeni serinin en önemli özelliği, son derece güçlü bir entegre grafik çekirdeğine sahip modellerin ortaya çıkması olacak. ixbt.com'a göre, bu konudaki ilk detaylar tanınmış içeriden bilgi sızdıran (insider) Jaykihn tarafından açıklandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Anlaşıldığı üzere, bu serideki bazı yeni işlemciler en gelişmiş Panther Lake cihazlarının grafik yeteneklerine yaklaşan güçlü bir iGPU ile donatılacak. Nihai ticari ismi farklı olabilse de, teknik olarak bu 12 Xe çekirdeğine sahip Arc B390 grafik çipiyle benzer bir çözüm olacak. Ancak mimari açısından önemli bir fark var — şirket bu sefer Xe3 yerine güncellenmiş Xe3P mimarisini kullanacak.

Teknik Özellikler ve İmkanlar

İçeriden sızdırılan bilgilere göre, söz konusu işlemciler toplam 16 çekirdeğe sahip olup 4+8+4 konfigürasyonunda çalışacak. Ayrıca cihazın ısıl tasarım gücü (TDP) 65 W seviyesinde belirlenmiş. Bu gösterge, yeni ürünlerin en üst düzey amiral gemisi serisine dahil olmayacağını, dolayısıyla fiyatlarının da kullanıcılar için bütçe dostu olması gerektiğini gösteriyor.

Uzmanlara göre, bu tür işlemcilerin grafik performansı standart Arc B390 çözümlerinden belirgin şekilde daha yüksek olacak. Bunun arkasında iki temel faktör yatıyor: birincisi güç limitinin artırılmış olması, ikincisi ise yeni nesil Xe3P mimarisinin kullanılmasılması. Sonuç olarak kullanıcılar, harici diskret ekran kartlarına ihtiyaç duymadan yüksek grafik verimliliği elde etme imkanına sahip olacaklar.

Beklenen Yeni Neslin Beklentileri

Hatırlatmak gerekirse, bu bilgileri yayan Jaykihn geçmişte de doğru haberleriyle tanınıyordu. Özellikle Core Ultra 9 285K test sonuçları hakkında bilgi veren ilk kişilerden biri olmuş ve Core Ultra 200S serisinin tüm yapısını önceden tarif etmişti. Bu nedenle Nova Lake işlemcileri hakkındaki son bilgileri teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor.

Şimdilik Intel resmi olarak yeni neslin tüm detaylarını açıklamamış olsa da, 65 W güç sınırına sahip bu tür güçlü iGPU çipleri orta segment bilgisayar pazarında önemli bir yer edinmesi bekleniyor. Bu durum, gelecekte ek ekran kartına ihtiyaç duymayan güçlü ve tasarruflu iş istasyonlarının toplanmasına olanak tanıyacak.

IntelNova LakeİşlemciTeknolojiHaberler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sam Altman TikTok Sosyal Medyasından Neden Vazgeçtiğini AçıkladıSam Altman TikTok Sosyal Medyasından Neden Vazgeçtiğini AçıkladıDün, 23:57Yapay Zeka Otomatı Yönettiğinde: Yalan, Şantaj ve RekabetYapay Zeka Otomatı Yönettiğinde: Yalan, Şantaj ve RekabetDün, 23:56Bakteriler Sudaki Zehirli Uranyumu Yüzde 96 TemizlediBakteriler Sudaki Zehirli Uranyumu Yüzde 96 TemizlediDün, 23:28ABD ulusal güvenliği gerekçe göstererek yabancı robotları ve invertörleri yasakladıABD ulusal güvenliği gerekçe göstererek yabancı robotları ve invertörleri yasakladıDün, 23:26James Webb Teleskobu Dyson Küreleri Hakkındaki Umutları Boşa ÇıkardıJames Webb Teleskobu Dyson Küreleri Hakkındaki Umutları Boşa ÇıkardıDün, 22:58Waymo Otonom Taksileri Yüksek Hızlı Otoyollara Geri DönüyorWaymo Otonom Taksileri Yüksek Hızlı Otoyollara Geri DönüyorDün, 22:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim