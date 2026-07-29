Bakteriler Sudaki Zehirli Uranyumu Yüzde 96 Temizledi

Almanya'daki Dresden-Rossendorf Helmholtz Merkezi (HZDR), Granada Üniversitesi ve Wismut GmbH şirketinden uzmanlar, suda çözünen zehirli uranyumu kararlı bir kimyasal bileşiğe dönüştürmeyi başardı. ixbt.com'un haberine göre, bu süreçte mikroorganizmalar kullanılarak suyun ağır metalden yüzde 96 oranında temizlenmesi sağlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yapılan açıklamalara göre deneyler, Almanya'nın Erzgebirge (Rudniy) dağlarındaki sular altında kalmış Schlema-Alberode uranyum madeninden alınan su örnekleri yardımıyla gerçekleştirildi. Laboratuvar koşullarında oksijensiz ortamda, bitki ve hayvan yağlarının parçalanmasının yan ürünü olan gliserin numunelere eklendi.

Deney Sonuçları ve Bilimsel Keşif

Gliserin, mikroorganizmalar için bir besin kaynağı görevi gördü. Sonuç olarak 130 gün sonra çözünen uranyum konsantrasyonu 1 mg/l'den 0,04 mg/l'ye düştü. Bakteriler sadece metali yutmakla kalmadı, aynı zamanda onu hücre duvarlarına sıkıca sabitledi.

Fransa'daki ESRF senkrotronunda yüksek hassasiyetli spektroskopi ve mikroskopi yardımıyla bağlanan uranyumun kimyasal şekli incelendi. Analizlere göre metal beş değerlikli duruma geçerek uranyum, demir ve oksijenden oluşan bir bileşik oluşturdu.

Jeokimyasal Döngüdeki Değişiklikler

Bilim tarihinde beş değerlikli uranyum yalnızca aşırı kararsız bir ara aşama olarak değerlendirilmişti. Ancak yeni koşullarda oksijensiz ortamda 130 günden fazla, atmosfer havasıyla temas ettiğinde ise dört haftaya kadar kararlılığını koruduğu tespit edildi.

Bu bulgu, uranyumun jeokimyasal döngüsü hakkındaki klasik anlayışları tamamen değiştirdi. Daha önce altı değerlikli uranyumun doğrudan dört değerlikli duruma geçeceği ve sonradan uraninit mineralini oluşturacağı tahmin ediliyordu.

Tespit edilen yeni bileşik yüksek termodinamik kararlılığa sahip olup, redoks potansiyeli dalgalandığında bile radyoaktif elementin yeniden çözünmesini ve yayılmasını önleyen güvenilir bir tampon görevi görür.

Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırma sonuçları, endüstriyel atıksuların arıtılması için ekonomik açıdan verimli stratejiler geliştirilmesine temel oluşturuyor. Gliserin yardımıyla yerel bakterilerin faaliyetlerini teşvik etmek, radyonüklidleri doğrudan su katmanlarında sabitlemeyi mümkün kılar.