Mancini: Tartişmali Ayriliğin Sirri, Gravina ile Yaşanan Kavga ve Taraftara Verilen Söz!

·4·Spor
Mancini: Tartişmali Ayriliğin Sirri, Gravina ile Yaşanan Kavga ve Taraftara Verilen Söz!

İtalyan futbolunda yeni bir dönem başladı: Efsanevi teknik direktör Roberto Mancini, milli takımın başına resmi olarak geri döndü. Bu dönüş akşamında EURO 2020 şampiyonu, basın mensuplarıyla samimi bir sohbet gerçekleştirerek 2023 yılındaki tartışmalı istifasının ardındaki gerçek nedenleri açıkladı ve taraftarlarla zedelenen ilişkileri onarma planlarını paylaştı.

Zamin.uz bu tarihi dönüşün, federasyonun eski başkanıyla yaşanan anlaşmazlığın ve Mancini'nin yeni misyonunun detaylarını okuyucularına sunuyor.

1. Gravina ile Yaşanan Kavga: "Ayrılığım yanlış anlaşılmalar yüzündendi"

Roberto Mancini, 2023 yılında İtalya milli takımından ani ayrılışının sebeplerini açıkladı. Kendi ifadelerine göre, eski federasyon başkanı Gabriele Gravina ile yaşanan ciddi anlaşmazlık istifasının temel faktörüydü. Bu sebep üç yıl boyunca üstü kapatılarak saklanmıştı.

Roberto Mancini'nin Açıklamasından:

«Üç yıl önce benimle Gravina arasında bazı yanlış anlaşılmalar yaşandı. Bundan dolayı büyük pişmanlık duyuyorum.»

Bu itiraf, federasyonun eski yönetimi ile teknik direktör arasındaki güvenin tamamen yok olduğunu açıkça gösteriyor. Bu kriz dolu ayrılık ise taraftarlar arasında büyük bir öfkeye yol açmıştı.

2. «Sevdiğin Birini Kaybetmek Gibi»: Malagò Sayesinde Gelen Yeni Bir Fırsat

Mancini, milli takımdan ayrılışını «sevdiği birini kaybetmeye» benzetti. Milli takım formasının kendisi için her zaman özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Şimdi ise kader ona bu «hatayı» telafi etme fırsatı sundu. Yeni atanan başkan Giovanni Malagò'ya teşekkür eden deneyimli çalıştırıcı, onun liderliğinde yeni bir projeye başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Teknik Direktörün Dönüş Üzerine Düşünceleri:

«...bana bu hatayı düzeltme fırsatı verdi.»

Hatırlatmak gerekirse, Mancini İtalya'yı 2018–2023 yılları arasında çalıştırmış ve EURO 2020 şampiyonluğunu kazanmıştı. Ancak 2022 Dünya Kupası elemelerindeki başarısızlık ve sonrasındaki olaylar ayrılığı beraberinde getirmişti. O Temmuz 2026'da görevine yeniden geri döndü.

3. Taraftarlara Mesaj: «Beni affetmelerini istiyorum»

Mancini'nin yeni dönemindeki ilk ve en önemli hedeflerinden biri taraftarların güvenini yeniden kazanmak. Birçok futbolsever, onun 2023'teki istifasını bir «hainlik» olarak değerlendirmişti.

Yeni teknik direktör bu durumun farkında ve misyonunu net bir şekilde özetliyor: Takım öyle bir futbol oynamalı ki, taraftarlar beni affetsin.

Taraftarlarla İlişkiler Hakkında:

«Taraftarlarla ilk buluşmam mı? Takımın öyle bir futbol oynaması için çalışacağım ki, taraftarlar beni affetsin.»

Roberto Mancini'nin İtalyan Milli Takımı'na Dönüşüyle İlgili Temel Gerçekler

Kriter / Özellik

Detaylar

Görevi

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü

İlk Görev Dönemi

2018–2023 yılları

En Büyük Başarısı

EURO 2020 Şampiyonu

Ayrılış Nedeni (2023)

Gabriele Gravina ile Yaşanan Gerginlik

Yeni Başkan

Giovanni Malagò (Fırsat tanıdı)

Yeni Atanma Tarihi

Temmuz 2026

Ana Hedefi

Taraftarlarla bağı onarmak ve sonuç almak

Roberto Mancini'nin Gök-Mavililer'e («Squadra Azzurra») dönüşü ve Gravina ile olan kavgasını itiraf etmesi dünya futbolundaki en büyük olaylardan biridir.

Bu sıcak ve analitik haberi hemen arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ve futbolsever gruplarıyla paylaşın!

Sizce Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nı yeniden Avrupa ve dünya futbolunun zirvesine taşıyabilecek mi? Taraftarlar onu «hainlik» yaptığı için affedecek mi? Görüşlerinizi ve tahminlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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