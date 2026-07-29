ABD ulusal güvenliği gerekçe göstererek yabancı robotları ve invertörleri yasakladı

·39·Teknoloji
ABD ulusal güvenliği gerekçe göstererek yabancı robotları ve invertörleri yasakladı

ABD hükümeti, ulusal güvenlik açısından "kabul edilemez" bir tehdit oluşturabileceğini öne sürerek yurt dışında üretilen yeni insansı robotların, robot köpeklerin ve güç invertörlerinin ithalatını yasakladı. ixbt.com'un haberine göre bu kısıtlama temel olarak Çin ürünlerini hedef alıyor ve resmi Pekin yönetimi şu anda bu küresel pazarın mutlak bir kısmına sahip durumda. ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) Perşembe günü açıkladığı bu karar, ülke altyapısını siber saldırılara ve potansiyel casusluk risklerine karşı korumayı amaçlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Komisyonun açıklamasında, yurt dışında üretilen cihazların yabancı hükümetler tarafından uzaktan kontrol edilebileceği, casusluk amacıyla kullanılabileceği veya siber saldırılar düzenlemek için işletilebileceği vurgulandı. Ancak regülatör, belirli bir cihazın ABD ulusal güvenliğine risk oluşturmadığının kanıtlanması durumunda istisnalar yapılabileceğini belirtti. Washington uzun yıllardır Çin'i ABD iş yapılarına siber saldırılar düzenlemekle, verileri çalmakla ve gelecekteki askeri amaçlar için hazırlık yapmakla suçluyor.

Teknoloji pazarı ve yasağın kapsamı

Bu yasağın etki alanına giren teknolojiler farklı gelişim aşamalarında bulunuyor. Özellikle insan gibi hareket eden insansı robotlar henüz kitlesel nitelik kazanmamış olup çoğunlukla ilk gelişim aşamasında kalmaktadır. Verilere göre 2025 yılında dünya genelinde yalnızca 15 bine yakın bu tür robot sevk edilmiş olup bunların ana kısmı Çin'in iki büyük üreticisine denk gelmektedir. Bununla birlikte güç invertörleri ABD hanelerinde güneş panelleri ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını ortak şebekeye bağlamakta çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yetkililerin belirttiğine göre bu kısıtlama yalnızca yeni ithal edilecek cihazları kapsamakta olup hanelerde ve altyapılarda halihazırda kurulup kullanılmakta olan mevcut cihazları etkilememektedir. ABD son yıllarda Çinli şirketlere karşı bir dizi önlem almaktadır. Buna örnek olarak TikTok uygulamasının ABD'li yatırımcıların eline geçmeye zorlanması ile birlikte yabancı tüketici yönlendiricilerine ve insan hakları ihlalleriyle suçlanan Hikvision ile Dahua gibi Çinli video gözetim ekipmanı üreticilerine getirilen yasaklar gösterilebilir.

Çin'in tutumu ve gelecekteki planlar

Associated Press ajansının geçtiği habere göre Pekin hükümeti FCC'nin yürürlüğe koyduğu bu yasağı kesin bir dille reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü yaptığı açıklamada ülkenin kendi iş dünyasının ve şirketlerinin yasal çıkarlarını korumak için "gerekli tüm önlemleri" alacağını bildirdi. Bu ekonomik ve siyasi gerilimler fonunda Çin lideri Xi Jinping'in bu yılın Eylül ayında Washington şehrine planlanan resmi ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

ABDÇinRobotikGüvenlikTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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