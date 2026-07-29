James Webb Teleskobu Dyson Küreleri Hakkındaki Umutları Boşa Çıkardı

·35·Teknoloji
James Webb Teleskobu Dyson Küreleri Hakkındaki Umutları Boşa Çıkardı

ixbt.com verilerine göre gök bilimciler, uzay teleskobu yardımıyla son derece umut vadedici olduğu düşünülen iki nesnenin etrafında yıldız enerjisini soğuran varsayımsal megayapıların — Dyson kürelerinin — bulunmadığını kanıtladılar. "Hephaistos Projesi"nin (Project Hephaistos) dördüncü aşamasında araştırmacılar, uzaylı teknolojilerinin atık ısılarına benzeyen aşırı kızılötesi radyasyonun aslında gök cisimlerinin arka plan galaksilerinden kaynaklandığını tespit ettiler. Bu konuyu Ixbt.com haber veriyor.

Daha önce Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) teleskobu düşük açılı doğruluğu sayesinde iki soğuk kırmızı cüce yıldızda orta kızılötesi aralıklarında anormal bir ısı fazlalığı kaydetmişti. Hephaistos grubu, termodinamika yasalarına göre ışığı soğuran herhangi bir megayapının bunu kızılötesi radyasyon olarak yeniden yayması gereğinden hareketle beş milyon nesne arasından bu yıldızları seçmişti.

Optik Yanılsamanın Nedenleri

WISE teleskobu görüntülemesindeki bulanıklaşma sonucunda yıldız ve galaksi tek bir kaynakta birleşmiş ve bu durum teknolojik belirteçlerin varlığına dair optik bir yanılsama yaratmıştı. Ancak James Webb'in (JWST) bünyesindeki orta kızılötesi araç (MIRI), yüksek çözünürlükte kızılötesi akışın yıldızların kendisinden değil, onlardan yaklaşık 1 yay saniye mesafede bulunan nesnelerden yayıldığını gösterdi.

D adayına ilişkin arka plandaki nesne, Hot Dust-Obscured Galaxy (Hot DOG) türüne mensup nadir bir galaksi olarak çıktı. Spektrumu, Evren'in genişlemesi nedeniyle kırmızıya kaymanın yaklaşık 0,922 olduğunu gösterdi. Süper kütleli kara delik tarafından ısıtılan bu galaksinin aktif merkezi, devasa toz bulutlarını 92 kelvine kadar ısıtarak kendine has sinyali vermişti.

E Adayı ve Karmaşık Arka Plan Yapıları

E adayına ilişkin durum daha da karmaşık çıktı: Arka plandaki nesnesi kırmızıya kayması yaklaşık 0,410 olan, tozla kaplı ve yoğun yıldız oluşturan bir galaksidir. Burada toz 67 kelvine kadar ısınmış olup, galaksinin parlak düğümlerinden biri yıldızın konumuna neredeyse kusursuz bir şekilde denk gelmiş ve onun 10 ile 15 mikrometre dalga boylarındaki ışığını tamamen soğurmuştu.

Sinyallerin karışmasından yıldızın kendi akışını ayırmak için astrofizikçiler JWST'nin kırınım ışınlarını — teleskop fotoğraflarında yıldızlara ünlü dikenli görünüm veren uzun ışınları — analiz etmek zorunda kaldılar. Her ne kadar uzaylı medeniyetinin izleri doğrulanmamış olsa da bu araştırma astronomiye uzay gürültüsünü elemek için katı bir yöntem kazandırdı.

Gelecekte Dyson kürelerini arama çalışmalarında optik ve kızılötesi veriler arasındaki merkez kaymalarının ilk aşamada analiz edilmesi ve arka plan galaksilerini hariç tutmak için radyofinterferometri kullanıl carbonates önerilmektedir. Tespit edilen sistemler galaksi dışı astronomi için de büyük değer taşıyıp, parlak kızılötesi galaksilere yakın konumlanan M cüceleri gelecekte yeryüzü gözlemevlerinin Extremely Large Telescope (ELT) gibi teleskopları için doğal referans yıldız işlevi görebilir.

James WebbDyson KüresiAstronomiBilimsel KeşifUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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