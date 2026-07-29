Şavkat Mirziyoyev «Gelecek Oyunları»nın açılış törenine katıldı (foto)

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev Astana'da başlayan üçüncü uluslararası «Gelecek Oyunları» yarışmasının görkemli açılış törenine katıldı. «Barys Arena»daki büyük şov, geleneksel spor, espor ve modern teknolojilerin tek bir platformda nasıl birleştiğini gözler önüne serdi.

Bu turnuva Özbekistan için de ayrı bir önem taşıyor: Ülke temsilcileri çeşitli fijital disiplinlerde madalya için mücadele ediyor. Artık tüm dikkatler, dijital becerileri fiziksel hazırlıkla harmanlayabilen sporculara çevrilmiş durumda.

Törene dört devlet başkanı katıldı

Açılış töreni Astana şehrindeki «Barys Arena» Buz Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılanlar:

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev;

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev;

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov;

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmomali Rahmon;

diğer yabancı konuklar ve resmi heyetler katıldı.

Tören katılımcılarına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video mesajı da izletildi.

Şavkat Mirziyoyev, yarışmacıları kutlayarak müsabakalarda başarılar diledi.

«Fijital Spor» normal esporlardan neyle ayrılır?

«Fijital» terimi İngilizce physical ve digital kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Bu tür müsabakalarda katılımcılar sadece bilgisayar veya mobil cihaz başında oturmazlar.

Genellikle iki aşamada yarışırlar:

spor dalının dijital versiyonunda; aynı veya buna yakın fiziksel branşta.

Örneğin, fijital futbolda takımlar önce sanal futbol oynar, ardından gerçek sahada ter döker. Nihai sonuç her iki aşamadaki performanslar dikkate alınarak belirlenir. Fijital basketbol ve dövüş branşlarında da benzer bir prensip uygulanır.

Bu format katılımcıdan aynı anda:

hızlı düşünme;

taktiksel beceri;

bilgisayar oyunlarında isabet;

dayanıklılık;

güç ve hareket hızı talep eder.

Astana'ya kaç katılımcı geldi?

«Gelecek Oyunları — 2026» müsabakası 29 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecektir. Resmi verilere göre, 50'den fazla ülkeden 800'den fazla sporcu ve esporcu katılmaktadır.

Turnuva programında sekiz ana branş yer almaktadır:

Branş İçerik Fijital Futbol Sanal ve geleneksel futbol Fijital Basketbol Dijital oyun ve gerçek saha Fijital Dans Ritim oyunu ve canlı performans Fijital Nişancı Espor ve fiziksel taktiksel aşama Fijital Dövüş Video oyunu ve dövüş sanatları Dota 2 Bilgisayar tabanlı MOBA mücadelesi Mobile Legends Mobil espor PUBG «Battle Royale» formatı

Müsabakalar Astana'daki dört büyük spor kompleksinde düzenlenmektedir. Bunlar arasında Barys Arena, Kazakistan Atletizm Kompleksi, Jaksılık Üşkempirov adındaki Dövüş Sarayı ve Beeline Arena yer almaktadır.

Turnuvanın toplam ödül havuzu 4,75 milyon dolardır.

Özbekistanlı sporcular hangi branşlarda mücadele edecek?

Sunulan bilgilere göre, Özbekistan temsilcileri:

fijital futbol;

lazer tag ile ilgili taktiksel mücadele;

fijital dans branşlarında yer alacaktır.

Bu, sporcular için sadece madalya kazanma fırsatı değildir. Uluslararası alanda yeni bir formatta deneyim kazanarak dijital ve geleneksel spor arasındaki rekabete uyum sağlamaları gerekecektir.

Fijital futbolda oyuncunun bilgisayardaki teknik becerisi gerçek sahadaki hız ve fiziksel kondisyonla desteklenir. Dans branşında ise ritmi dijital ortamda hissedip sahnede hareketlerle yansıtması beklenir.

Bu turnuva neden gençleri hedefliyor?

«Gelecek Oyunları» fikrinin temel amaçlarından biri, gençleri sanal ortamdan geleneksel spora kazandırmaktır.

Günümüz nesli dijital oyunlar ve teknolojilerle birlikte büyümektedir. Fijital format ise onların espora olan ilgisini fiziksel aktiviteyle buluşturmayı amaçlar.

Bu yaklaşım:

bilgisayar oyunlarını aktif hareketle birleştirmek;

gençlerde takım çalışması yeteneğini geliştirmek;

yeni spor meslekleri yaratmak;

antrenörlük ve hakemlik sistemini genişletmek;

spora teknolojileri yaygın bir şekilde entegre etme imkanı sunar.

Astana'da düzenlenen fijital spor zirvesinde de spor ve teknoloji bakanları, diplomatlar ve uzmanlar bu alanın geleceğini tartıştı.

Üç yılda üç büyük ev sahibi

«Gelecek Oyunları» kısa sürede farklı ülkelerde düzenlenen küresel bir organizasyona dönüştü.

İlk turnuva 2024 yılında Rusya'nın Kazan şehrinde yapıldı. O açılış törenine de Şavkat Mirziyoyev katılmış ve Özbekistanlı sporcular birçok branşta boy göstermişti.

İkinci yarışma Aralık 2025'te Abu Dabi'de organize edildi. Burada fijital futboldan drone yarışları ve robot savaşlarına kadar 11 farklı branş tanıtıldı.

Üçüncü turnuva ise Astana'da düzenleniyor. Organizasyonun her yıl başka bir ülkeye taşınması, fijital sporun uluslararası kapsamının genişlediğini göstermektedir.

Açılış töreninde teknoloji ön plandaydı

«Barys Arena»daki programda yapay zeka destekli grafikler, dev LED enstalasyonlar, lazer ve ışık efektleri ile robotik unsurların kullanılması planlanmıştı.

Seyircilere fijital sporun temel felsefesi sahne gösterileriyle aktarıldı. Yani dijital mücadele fiziksel hareketin yerini almaz — aksine onunla bütünleşir.

Bu bağlamda «Gelecek Oyunları» sadece bir spor müsabakası değildir. Teknolojinin insan hareketi, stratejisi ve yaratıcılığıyla nasıl uyum sağlayabileceğini gösteren bir deney alanıdır.

Ana Sonuç

Şavkat Mirziyoyev'in Astana'daki açılış törenine katılması, Özbekistan'ın yeni spor disiplinlerine olan ilgisinin arttığını göstermektedir.

Fijital spor henüz geleneksel futbol veya atletizm kadar yaygın değildir. Ancak teknolojinin etkisi giderek artarken bu format, gençlik sporunun en umut vadeden yönlerinden biri haline gelebilir.

Özbekistanlı futbolseverler ve spor tutkunları için artık en büyük merak konusu, ülke temsilcilerinin dijital beceri ile fiziksel hazırlığı birleştiren bu yarışmalarda nasıl bir sonuç elde edeceğidir.