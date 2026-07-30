Radeon RX 9070 XT ekran kartlarının güvenilirliği belli oldu

Avrupa'nın büyük perakende zincirlerinin istatistikleri, Radeon RX 9070 XT ekran kartlarının çeşitli modifikasyonlarının ne kadar dayanıklı olduğunu gösterdi. Hardware & Co yayın organının sağladığı verilere göre, Mindfactory ve Alza gibi büyük satış platformları, alıcılar tarafından iade edilen ürünlerle ilgili rakamlarını yayınladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu istatistik, kullanıcılara hangi marka ve modellerin en güvenilir olduğunu seçmede önemli bir kılavuz işlevi görüyor. Farklı ağların sunduğu göstergeler arasında biraz farklılıklar olsa da, genel tablo ürün kalitesini net bir şekilde değerlendirme imkanı tanıyor.

En güvenilir modeller

Analiz sonuçlarına göre, üreticinin ana serisine ait Asus Prime modeli en güvenilir seçeneklerden biri olarak ortaya çıktı. Alza ağının istatistiklerine göre, bu ekran kartı en düşük garanti iade oranına sahip olup sadece %0,17 olarak gerçekleşti. Mindfactory verilerinde de bu gösterge %1,07 seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca XFX markasının bazı modelleri ve bir dizi alternatif seçenek de yüksek güvenilirlik derecesi gösterdi. Bazı modellerin yalnızca tek bir ağda satılmasına rağmen iyi sonuç kaydettiği görüldü. Özellikle yalnızca Mindfactory ağında mevcut olan ASRock Steel Legend Dark modeli için bu oran sadece %0,24 olarak gerçekleşti.

Sorunlu modeller

Ancak tüm cihazlar aynı derecede övgüye değer bir sonuç göstermedi. Bazı ekran kartlarının servis merkezlerine diğerlerine kıyasla birkaç kat daha fazla iade edildiği belli oldu.

ASSRock Steel Legend modeli her iki ağda sırasıyla %0,88 ve %2,73 iade oranı gösterdi.

XFX Quicksilver White versiyonu da %1,28 ve %2,84 oranlarıyla daha yüksek arıza seviyesi kaydetti.

En düşük sonuç PowerColor Reaper modeline ait olup, iade oranı %3,28 olarak gerçekleşti, ancak bu kart yalnızca tek bir ağda satılmaktadır.

Uzmanların belirttiğine göre, sunulan farklara rağmen genel pazar ölçeğinde herhangi bir anormal durum veya keskin olumsuz eğilim gözlemlenmedi. Göstergeler teknik açıdan kabul edilebilir sınırlarda kalıyor.