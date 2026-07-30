Liverpool, Bradley Barcola transferi için müzakerelere başlıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Fransa millî takımı ve PSG'nin kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı kadrosuna katmak için ilk resmi teklifini hazırlıyor. BBC'nin haberine göre, Merseyside ekibi geçen sezon sonunda takımdan ayrılan Mohamed Salah'ın yerini dolduracak ana aday olarak 23 yaşındaki futbolcuyu belirledi ve oyuncunun kendisiyle ilk anlaşmaya vardı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Liverpool başlangıçta RB Leipzig kanat oyuncusu Yan Diomandé'yi transfer etmeyi planlıyordu. Ancak futbolcunun kariyerine Real Madrid'de devam etmesi beklendiği için İngiliz kulübü tüm dikkatini Paris ekibinin temsilcisine çevirdi. Şu anda taraflar arasındaki müzakerelerin en karmaşık kısmı finansal şartlarda düğümleniyor.

Transfer ücreti konusundaki anlaşmazlıklar

PSG yönetimi, yıldız oyuncusu için yaklaşık 145 milyon sterlin tutarında devasa bir bonservis bedeli talep ediyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Britanya transfer rekorunu kırabilir. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olmasına rağmen Paris kulübü taleplerinden taviz vermeye niyetli değil.

Ancak Liverpool yönetimi futbolcu için 100 milyon sterlin civarında bir harcama yapmayı tercih ediyor. İki kulüp arasındaki finansal fark büyük olmasına rağmen, İngilizlerin elinde olumlu faktörler de bulunuyor. Futbolcunun kendisi İngiltere Premier Ligi'nde oynamak ve takımda düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmak istiyor.

Futbolcunun pozisyonu ve geleceği

Paris'te ilk 11'deki yerini kaybetmeye başlayan ve önemli maçlarda yedek kalmaktan yorulan 23 yaşındaki hücum oyuncusu kariyerinde yeni bir adım atmaya karar verdi. Goal.com kaynaklarına göre, o Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola ve kulüp yönetimi ile olumlu görüşmeler gerçekleştirerek PSG ile sözleşmesini uzatmayacağını bildirdi.

Henüz taraflar arasında resmi evraklar imzalanmış değil. Yine de futbolcunun Merseyside'a taşınma konusunda kararlı olması ve kişisel şartlarda anlaşmaya varılması, Liverpool'a gelecekteki zorlu müzakerelerde önemli bir avantaj sağlaması bekleniyor.